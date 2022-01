China creó y puso a prueba un "sol artificial" cinco veces más caliente que el real

China logró crear su propio “sol artificial” gracias a un reactor de fusión nuclear, que alcanzó temperaturas cinco veces más calientes que el Sol real y logró sostenerse durante 17 minutos.

El reactor nuclear llamado EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), también es conocido como “sol artificial”, alcanzó una temperatura de 70 millones de grados Celsius, durante los 17 minutos que duró el experimento, el tiempo más largo de la historia en este experimento.

La Academia China de Ciencias (ASIPP), encargada del proyecto del “sol artificial”, detalló que se logró una temperatura de plasma de 120 millones de grados Celsius durante 101 segundos en un experimento en 2021.

China's "artificial Sun' just burned

five times hotter than the actual Sun



What a way to kick off 2022!. The Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) is a nuclear fusion facility designed to produce "unlimited clean energy.

