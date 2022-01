Australia registra una temperatura de más de 50 ºC

La localidad de Onslow, en el noroeste de Australia, registró el jueves una temperatura máxima de 50,7 grados, lo que iguala al récord del día más caluroso del país oceánico y del Hemisferio Sur, establecido en el desierto australiano en 1960.

"Si se confirma, la temperatura de 50,7 grados en el aeropuerto de Onslow, en Australia Occidental, es similar a la temperatura más alta que se haya registrado en el Hemisferio Sur", señaló anoche en Twitter el meteorólogo Ben Domensino.

Australia, un país en donde son frecuentes las temperaturas extremas durante el verano austral, había registrado el récord de 50,7 grados en el remoto pueblo de Oodnadatta, en el centro del país, hace 62 años, recordó anoche la Oficina de Meteorología de Australia Occidental en las redes sociales.

If confirmed, today's 50.7ºC at Onslow Airport in WA was the equal highest temperature on record in the Southern Hemisphere. pic.twitter.com/dNKwpXpqWH

MÁS FENÓMENOS EXTREMOS

Los expertos alertan desde hace años que Australia sufrirá cada vez más el calor extremo e incendios forestales como consecuencia del cambio climático, así como un aumento del nivel de las aguas, riesgos de inundaciones y la acidificación de los océanos.

El informe "Estado del Clima 2018" elaborado por la Oficina de Meteorología de Australia y la agencia científica CSIRO indica que desde 1910 a la actualidad la temperatura del clima del país y de la superficie del mar que lo rodea ha aumentado más de un grado.

NEW Western Australian maximum temperature record and equal National temperature record*! Onslow reached an unprecedented - 50.7°C which is a WA record and equals Australia's hottest day set 62 years ago in Oodnadatta SA. *Data not official until quality controlled. pic.twitter.com/VfAg0SPuez