A fin de mes estarían disponibles en farmacias de la ciudad de Santa Fe los autotest de detección Covid

Su uso fue autorizado en la provincia por el Ministerio de Salud. Respuestas a las preguntas básicas: cuándo, cómo, dónde y cuánto.

A pocas horas de que el Ministerio de Salud de la provincia autorizara, este jueves por la tarde, el uso de autotest para la detección de Covid, las consultas se dispararon. Por un lado a las farmacias que tuvieron que aclarar que estos dispositivos aún no están disponibles porque su venta requiere de cierta logística, aprobación y ordenamiento. Y por otro lado a las autoridades del Colegio de Farmacéuticos que este viernes tenían una extensa agenda de preguntas por contestar. Todas con el mismo objetivo que es responder a las preguntas básicas: cuándo, cómo, dónde y cuánto.

El Litoral consultó a Miriam Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos (1° circunscripción) para comenzar a pasar en limpio algunos datos.

- ¿Cuándo van a estar disponibles los autotest?

- Los autotest aún no están disponibles en ninguna de las farmacias porque no han ingresado a las droguerías para ser distribuidos. Imaginamos que podrían estar disponibles para la dispensa a fines de este mes pero es una fecha tentativa.

- ¿Todos van a tener el mismo costo o calculan que será variable de acuerdo a la marca?

- El costo de los mismos tampoco está informado pero el Ministerio de Salud de Nación manifestó que sería un precio uniforme en todo el país.

- ¿Cómo es el procedimiento de toma de muestra una vez que se lo compró?

- Como bien lo dice su nombre, es un autotest o test de autoevauación con lo cual se encuentran en el mismo dispositivo todas las instrucciones para la toma de la muestra (nasal o de saliva, según la marca) y la lectura del resultado que estará a cargo del paciente que lo estará realizando.

Cómo hacer el autotest de Covid

- ¿Cómo se informa el resultado, debe repetirse en algún caso? ¿Es definitivo ese resultado?

- Estos autotest proporcionan valores orientativos, sin valor diagnóstico ni concluyente pero la lectura del resultado es muy simple.

- ¿Deben adherirse las farmacias a la venta de este dispositivo?

- Dado que recién en la tarde de ayer se expidió la autoridad sanitaria de la provincia, en el día de hoy los colegios de Farmacéuticos 1° y 2° circunscripción estaremos enviando a todas las farmacias la información para que puedan adherir.

- ¿Quién informa al sistema de salud?

- Es condición que las farmacias adhieran expresamente su voluntad de participar en la dispensa de estos autotest aceptando cumplir con los procedimientos y las responsabilidades que le competen. Para dispensar estos autotest, la farmacia deberá ingresar a un sistema donde cargará los datos personales del paciente y el número de serie del autotest que dispense, que sería el código de barra. Una vez que la farmacia termina de cargar estos datos marcará que está realizando la dispensa del autotest y el sistema le imprimirá un comprobante que constará de dos partes: una para el paciente y otra para el archivo en la farmacia.

Cada dispensa que se realice quedará registrada en una plataforma para que la farmacia pueda marcar el resultado del test a partir de la información que le compete.

Es responsabilidad del paciente informar a la farmacia. La farmacia va a marcar el resultado una vez que el paciente lo informe: positivo o negativo, y éste será informado a su vez al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

También está la posibilidad de que la farmacia marque test inválido o que el paciente informe que lo hará más tarde.

- ¿Qué pasa si la persona que compra el autotest no informa el resultado?

- El tiempo máximo para informar el resultado en este sistema es de 7 días. Si en ese plazo el paciente no se comunicó con la farmacia o ésta no pudo ubicar al paciente y no obtuvo ningún resultado en ese mismo momento la farmacia deberá informar esta situación que quedará marcada en la plataforma y será comunicada al Ministerio de Salud.