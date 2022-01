Subasta millonaria por la primera imagen de Spider-Man negro

​

Una sola página de un cómic de Spider-Man, del “Asombroso Hombre Araña” por primera vez enfundado en su traje color negro, obtuvo un récord de 3.36 millones de dólares en la subasta de Heritage Auctions, organizada en la ciudad de Dallas en los Estados Unidos.

La página fue la obra de arte original de Mike Zeck y muestra a Spider-Man con un traje negro por primera vez.

“Así que es único en su clase. Solo hay una pieza de esta obra de arte en el mundo y es la página específica en que ves por primera vez a Spider-Man vistiendo su traje negro. Son dos tercios grandes de una página, es una imagen realmente icónica. Hubo un gran empuje de juguetes detrás de esto y fue uno de esos momentos en la tradición de la fama de Spider-Man que contó esta parte importante de la historia que posteriormente este personaje se convertiría en Venom. Es bastante asombroso.”, dijo a Reuters Joe Maddalena, vicepresidente de Heritage Auctions.

La página de Spider-Man no fue el único lote relacionado con cómics que ganó millones en la subasta.

#SpiderMan's Black Costume Origin Sells for $ 3.36 Million at Heritage Auctions to Shatter #ComicArt Record.#Superman also breaks $ 3 million barrier with Action Comics No. 1 sale to kick off four-day #Comics and Comic Art event. 💥https://t.co/MPvQamZcei#MarvelComics pic.twitter.com/iB7RyRsAeF