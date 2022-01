"Catastrófica" situación en los campos santafesinos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Momento crítico del sector agropecuario que espera con algo de “esperanza” las lluvias previstas para la semana que viene.

La gran sequía que afecta a un amplio sector del país, sumada a la ola de calor imperante, fundamentalmente en la última semana, complican aún más la situación de los campos.

El Ingeniero Agrónomo Guillermo Cullen, Vicepresidente 2° de la Sociedad Rural de Santa Fe y Director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), indicó a El Litoral que “lamentablemente es una situación muy crítica, diría catastrófica. Hay cultivos en toda la provincia que ya no se van a recuperar por más que llueva el fin de semana como está pronosticado. El maíz está quemado, la soja de primera también, la soja de segunda muy afectada. Ni hablar de los pastos naturales y pasturas: no rebrotan. Es decir, la situación viene mal y el productor está gastando mucha más plata en forrajes, está consumiendo lo que pensaba consumir en el invierno, inversiones extra en combustible para bombear agua porque no alcanzan los molinos por la alta demanda que tienen los animales para tomar agua. Las aguadas naturales se secan...”

Una descripción breve pero muy explícita respecto a la situación del sector. “En la provincia de Santa Fe, muy poco se salva. Solo algún sector muy localizado en el sur; también algo en el norte, pero por ejemplo, de acá a Rosario está todo quemado. Lo mismo en Entre Ríos”, agregó.

Haciendo algo de memoria, Cullen dijo: “Tuvimos secas importantes como ésta en 2008/2009, al igual que en 2016/2017, lo que pasa es que ahora coincidió con esta ola de calor impresionante que estaba prevista. Nosotros lo venimos monitoreando; la Niña estaba prevista haces meses también, porque son pronósticos que se realizan con bastante anticipación, y sin embargo no hubo nada por parte de las autoridades hecho o pensado para mitigar los efectos. Al estar en verano, si llueve tendremos una 'explosión' de pasto muy buena, pero el daño en los cultivos ya está hecho y no se va a recuperar, al igual que los gastos extra de los productores”.

Sobre el final, el dirigente manifestó: “Como integrante de la Mesa de Enlace provincial, desde el año pasado que le pedimos al Ministro Costamagna que llame a la Comisión de Emergencia Agropecuaria, pero estamos esperando que nos convoquen, aún no tenemos noticias de emergencia”.

Comunicado oficial de la Sociedad Rural Argentina

“Como consecuencia del fenómeno climático que están padeciendo las zonas productivas de país, la Sociedad Rural Argentina insta a los gobiernos provinciales a convocar, de manera urgente, a las Comisiones de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para evaluar las zonas afectadas y daños directos en la producción”.

“Las condiciones a nivel país son alarmantes: 8 de cada 10 hectáreas productivas están en condición seca a muy seca con pérdidas generalizadas en varias provincias. Necesitamos que los gobiernos provinciales se activen”.

“Vemos con suma preocupación las consecuencias que ya ha generado este fenómeno climático en el resultado económico del productor. Necesitamos una rápida respuesta ante la dura realidad que está dejando la sequía, en un contexto económico complejo con falta de previsibilidad macroeconómica y regulaciones crecientes que limitan la inversión y el desarrollo”.

Las palabras corresponden a Nicolás Pino, presidente de la SRA.