Línea directa: "¿Cocheras en espacio público?", "Inseguros ante los incendios" y otros mensajes

Viernes 14.01.2022

16:51

¿Cocheras en espacio público?

MIGUEL JUAN

"Estando en la esquina de Iriondo y Arenales del Barrio Loyola de Santo Tome, he observado con sorpresa la construcción de cocheras en el espacio público, presumo destinado a la plazoleta del lugar. Con esto se afirma la idea general del Estado anómico y anárquico en el que vivimos, en el cual cualquiera puede hacer a su gusto lo que quiera con el terrenos fiscales. Si me equivoco, pido disculpas. Tengo una foto que documenta mi comentario. Muchas gracias al diario".

Inseguros ante los incendios

UNA VECINA DE EL POZO

"El miércoles a las 6 mañana, en el piso 9 de la Torre 10, explotó una pequeña garrafa de 30 kg en un balcón. Si hubiera sido de 10 kg, las consecuencias habrían sido más graves. Rápidamente, con baldes, los vecinos fuimos apagando el fuego, el que se estaba extendiendo al piso de abajo. Luego llegaron los bomberos, a quienes les agradecemos mucho. Gracias a Dios no hubo ninguna víctima fatal y porque no se extendió a otros departamentos. Pero aquí se abre el debate de lo que significa vivir en un edificio de tantos pisos y sin un sistema de seguridad como corresponde ante incendios. Esto es también un llamado al gobierno provincial, municipal, en cuanto a que estamos en una situación de indefensión tremenda. En caso de incendio en una torre, sería trágico. Moriría mucha gente. No hay escaleras externas de auxilio para bajar por allí. Los consorcios no funcionan como deberían, porque al sistema de seguridad contra incendios lo tienen que tener. De lo contrario, algo trágico podría suceder... ¡Nos dijeron que los matafuegos están con candados por los robos! Necesitamos la intervención de nuestras autoridades provinciales, municipales. Debe haber funcionarios vinculados con estos temas, Vivienda, etc. Es terrible lo que puede llegar a suceder... Parece que no se toma dimensión de lo que es el fuego cuando se descontrola en un edificio. Acá los departamentos casi todos tienen toldo, que si los agarran las llamas se generaría un desastre. Por sobre todo se deben formar los consorcios en serio, que se hagan reuniones en las que se trate el tema y que se hable con el político que pueda intervenir y solucionarnos esto. Hay una torre, que es la 14, que está a cargo de un vecino llamado José Hernández: está todo calculado; y él ha informado como presidente del consorcio las estrategias de seguridad ante urgencias. Tienen los matafuegos y mangueras de incendio aprobadas por bomberos. Digno de imitar en todas las torres... Pero también se necesita que alguien del Estado tome cartas en el asunto, porque si no esto es tierra de nadie".

Más Argenzuela

MARIO PILO

"No soy economista, no sé si existen los economistas objetivos y puros; pero con 76 años y múltiples obligaciones docentes, políticas y sociales suelen preguntarme sobre 3 opciones que muchos entendemos comenzarían un camino de lo más normal. La primera: un acuerdo más global con el FMI, dinero de los países y el Club de París, dinero de los inversores privados. Lo cual es imposible con el kirchnerismo, por antecedentes. El mundo sabe que los K nunca cumplen un compromiso y le echan la culpa a los otros, incluyendo al propio Fondo Monetario Internacional y a EE.UU. Segundo: un plan de convertibilidad nuevo. Imposible, no hay confianza política alguna, ni reservas en dólares, pero por sobre todo no tenemos moneda para convertir, solo papeles ideológicos en su mayoría. Ni en Uruguay lo quieren al peso argentino. Tercero: un plan de la Moncloa o del Punto Fijo español: imposible. Requiere de empresarios nacionales y sindicalistas no corruptos y un pueblo dispuesto a algún sacrificio. Ergo: solo con el fin del populismo se podría reintentar reinventar la Argentina. Jamás lo hacen los populismos. No solo porque no creen en la educación soberana, como decía Sarmiento, sino que nunca aprenden nada. Cuba vivía del azúcar y se les acabó, Venezuela del petróleo y lo fundieron. En Argentina, las ventas de granos y carnes eran todo, presente y futuro. Perón creó los organismos reguladores de las carnes y de los cereales. Comenzó la decadencia y los K pretenden suprimir, por odio, el campo mismo. Recuerden la 125, hoy las prohibiciones para exportar, etc.".

Llegan cartas

Mostrame el tuyo, o no te muestro el mío

MARTA SNAIDERO

La nueva grieta se ha instalado y no mucho tiene que ver si sos K o M.

Abecedario argentino:

Acta de defunción: documento que justifica motivo del fallecimiento (antes de 2020: "enfermedad") desde el 2020: Covid (¿no es enfermedad?).

Alcohol: producto envasado en gel o líquido, sin posibilidad de que quien lo use pueda comprobar su composición.

Certificado de vacunación: nuevo documento público por ahora gratuito, con plazo de extinción.

Distanciamiento: proceso de hacerse más débil la relación, comunicación o cordialidad entre personas.

Prefiero quedarme con esta definición entre las decenas de hoy en Google (Covid, Covid, Covid, Covid...).

"Recurso que consiste en distanciar al espectador de la acción para que pueda adoptar una actitud objetiva y crítica".

¿Acaso se puede hoy con la artillería desde medios de difusión, donde por orden de quien sea, si no podés abrir los ojos por lagañas ya tenés Covid?

Nadie sabe qué es lo que más conviene. La utilización del jabón blanco al parecer no reporta ya buenos dividendos, dado que dejó de aconsejarse su uso (gasto panes por mes).

Ingresás a un establecimiento de cualquier rubro y quien atiende detrás de un vidrio (costumbre de hace años) con diminuto espacio para que pase apenas un papel, no usa la "telita" en su cara.

Hacemos ejercicio de manos: me pongo el "barbijo", "me quito el barbijo". ¿Lavo el barbijo?

Autos (al menos el mío) lucen decorativas telitas con elásticos a sus costados. Algunos terminan en el piso, guantera, baúl y dentro de un celofán por si alguien necesita.

Atrás quedó que pidan Certificado de Circulación, y al igual que los de "vacunación" dieron "trabajo" a ingeniosos malandras cobrando por imprimir "truchos".

Gobierno, ministerios, shoppings, empresas de servicios, almacenes, etc.: pónganse de acuerdo.

Si van a requerir se presente Certificado de "vacunación", algo así como "este sitio se reserva el derecho de admisión", adhieran bien visible el de cada persona que atiende. No exijas lo que no te pido...

Mi Constitución me otorga Derechos y los voy a usar.

Soy la primera persona, según escuché cuando solicité certifiquen mi firma, en feria judicial, que poseo un escrito (con patrocinio de un abogado) que menciona cada artículo que indica por qué no tengo obligación de portar documentación que no esté contemplada en una ley.