Efecto pandemia

Efectivos policiales no vacunados contra el covid pierden hasta $ 17.000 mensuales en la provincia de Santa Fe

Los números se desprenden de un relevamiento en el departamento San Martín tras el decreto provincial de desarme a policías que no tengan el esquema de inmunización. Sin el arma quedan imposibilitados a realizar adicionales. Además, se les retira la tarjeta Alimentar y el plus de calle.

Por Rodrigo Pretto Luego del decreto provincial mediante el cual se anunció que todo efectivo de seguridad santafesino que no esté vacunado contra el covid se lo enviaría a realizar teletrabajo, el jefe de la Unidad Regional XVIII, José Luis Molineris, remarcó la pérdida de beneficios de las personas que se resisten a aplicarse las dosis de inmunización. "Desde acá no los obligamos, pero ellos van a tener que evaluar el impacto económico que esa decisión les ocasiona. Pierden muchos beneficios", detalló en diálogo con Maldito Despertador - programa que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por Radio Cronos FM 107.1 -. Dejarán de percibir entre $ 15.000 y $ 17.000 mensuales.

De acuerdo a la resolución de la Casa Gris, a quienes no se encuentren vacunados se les quitará el arma y deberán cumplir tareas desde sus domicilios. Y el impacto no es menor. El desarme implica que un efectivo no puede realizar adicionales. Pero además, el gobierno provincial también les retirará la tarjeta Alimentar y el plus de calle. Se estima que, en promedio, las pérdidas significan un ingreso de entre $ 15.000 y $ 17.000 mensuales menos.

En ese sentido, quien está al frente de la seguridad en el departamento San Martín dejó en claro la postura. "Nosotros, como empleados del Estado, si tenemos que hacer un control de pase sanitario en determinados eventos, no podemos concurrir con gente que no esté vacunada", sostuvo. Tenés que leer Vecinalistas preocupados por retiro de policías de la calle por no estar vacunados

En total, existe 240 personas que pertenecen a las fuerzas que se encargan de llevar adelante la seguridad en el departamento San Martín. Y de ese número, 40 desarrollan tareas administrativas y el resto cumple trabajos operativos de calle. "Hay 10 que no cuentan con sus respectivas dosis. Tres son administrativos y siete de calle. Y de estos últimos, cuatro ya mostraron conformidad para comenzar con la inmunización. Si bien es cierto que estamos al límite con el personal, esta situación no nos afectará demasiado porque las bajas son muy pocas", indicó Molineris.

Recuperando efectivos

De acuerdo al último informe del Ministerio de Seguridad de la Provincia, cerca de 1.000 efectivos policiales en Santa Fe no se encuentran prestando servicio por encontrarse afectados por covid o ser contactos estrechos. Dicha situación complicó el panorama en el centro-oeste santafesino a fines de 2021. Sin embargo, de a poco volvió a retomar la normalidad. "Ahora estamos bien. Tenemos un positivo y aguardamos el resultado de un PCR. Tuvimos muy complicados a fin de año. Desde el rebrote a la fecha registramos 34 positivos, un número muy alto para nosotros. Hicimos lo que pudimos, con guardias mínimas. Nos ayudó la suspensión de boliches y eventos para las fiestas", destacó Molineris.

Pérdidas que no se recuperaron

Desde hace años, el pedido de la URXVIII para sumar efectivos a sus filas es reiterado. Se estima que en la última década y media se perdieron unos 100 efectivos en la región por diversas razones -retiros voluntarios, jubilaciones, traslados-, un número que al entender de las fuerzas de seguridad será difícil de recuperar." Las dependencias más grandes tienen otro tipo de necesidades, entonces quienes egresan van a esos centros", contaron.

A decir verdad, en el departamento San Martín, y de acuerdo a los datos brindados por las dependencias de la región, el número de delitos es muy bajo. "De algún modo esos datos nos juegan en contra, porque al haber poca inseguridad no nos envían efectivos o sólo muy pocos. Entonces decimos que es relativo decir si faltan hombres en la zona. Porque no somos la cantidad que desearíamos, pero estamos controlando todo sin complicaciones", concluyó Molineris.

