Qué famosa vedet será la nueva conductora del programa Intrusos

Ante la abrupta salida del ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se definió quién se haga cargo de la animación del mítico programa de espectáculos que durante muchos años condujo Jorge Rial.

Florencia de la V será la nueva conductora del ciclo Intrusos a partir de febrero del 2022. Según pudo confirmar el sitio PrimiciasYa.com, está todo cerrado para que la conductora de La noche de la V se haga cargo de la animación del mítico programa de espectáculos que condujo Jorge Rial y que desde marzo del 2021, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

La decisión, hasta ahora, sería por el mes de febrero, siendo que Florencia de la V decidió apoyar al canal y a la marca Intrusos por todo febrero ante la abrupta salida del ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. La partida de los conductores actuales se adelantaría al 31 de enero.

En una entrevista, Flor contó: "Me emociona toda el agua que tuvo que pasar bajo el puente para que tenga una conductora trans al frente. Que me hayan elegido para estar al frente de Intrusos habla de un cambio de paradigma, de un mundo más inclusivo y con perspectiva de género, celebro esta apuesta del canal”, comenzó diciendo en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Crecí en ese programa, mi vida la atravesó ese programa. Cuando debutaron, yo estaba en mi segunda temporada de Mar del Plata, por ahí pasó mi primer protagónico en calle Corrientes, mi primera tapa de revista, me casé, mis hijos... Entonces es un programa emblemático para mi vida y del canal”, agregó, a corazón abierto.