Inseguridad en Santa Fe Motochorros asaltaron a un conductor de Noti 13 a la vuelta del canal

Dos motochorros armados asaltaron este viernes, en horas de la noche, al reconocido conductor de Telefe Noticias de Santa Fe, cuando regresaba a su casa, a pocas cuadras del canal. El hecho fue denunciado por el damnificado en la Comisaría 3ra. de barrio Candioti y confirmado este sábado por sus colegas y compañeros de trabajo, que lamentaron el suceso.

Aunque no pasó a mayores, el periodista Eugenio Fernández fue despojado de su teléfono celular Samsung A31, en una encerrona protagonizada por dos hombres en una moto de 110 c.c. negra, cuyo acompañante lo apuntó con un arma de fuego.

El episodio ocurrió a las 21.15 del viernes, a pocos metros de la esquina de Grand Bourg y Maipú, del barrio Siete Jefes, es decir a la vuelta de Canal 13 -bulevar Gálvez al 800-, donde Fernández salía de conducir el noticiero de la noche y se disponía a encarar sus merecidas vacaciones.

La bici o el celu

Según relató en sede policial y lo confirmaron sus allegados, el trabajador de prensa de 55 años iba en bicicleta y en cuestión de segundos tuvo que optar entre entregarles la bicicleta o el teléfono y eligió la segunda opción.

Afortunadamente y más allá de la perdida material, no fue más que un susto, puesto que no opuso resistencia y los asaltantes no lo golpearon ni forcejearon con él. Luego, escaparon por Grand Bourg hacia el norte.

Por el caso se abrió un sumario policial por el delito de "robo calificado por empleo de arma de fuego" y las actuaciones se labran en la Comisaría 3ra. con conocimiento del fiscal en turno.