"Mago" Capria: "Hablé con Chancalay y tiene ganas de venirse para Racing"

"En estos días se tiene que solucionar lo de Chancalay, hay unos temas administrativos entre los clubes", expresó el mánager de Racing. En principio, Colón recibiría un palito verde "limpio" por la mitad de la ficha del delantero.

Sin dudas que fue uno de los temas del verano: el futuro de Tomás Chancalay, que se despachó con una buena cantidad de goles con la camiseta de La Academia de Avellaneda (12 en 37 partidos). Como se sabe, desde que lo prestó al club de Avellaneda, Racing tenía dos opciones de compra: junio 2021 y diciembre del mismo año que terminó. Y tenía, además, dos posibilidades de inversión: "Comprar el total de la ficha en dos millones de dólares; comprar la mitad en 1.000.000 de la moneda verde". Todo siempre "libre" de impuestos y comisiones para Colón en la mano.

Más allá de la poca comunicación en el final del año (algo que molestó al jugador, que se ganó en la cancha el derecho a que lo compren), finalmente Racing le avisó a Colón que haría uso de la opción de compra por la mitad de la ficha. A partir de allí se dieron una serie de desencuentros: que la plata fue a otra cuenta, que no llegó el telegrama.

Lo concreto es que, luego de arrancar la pretemporada con Julio César Falcioni, hace algunos días Tomás Chancalay abandonó la concentración de Colón en Santa Fe y se fue para Buenos Aires. Todo hace suponer que el acuerdo llegó. En el medio se generaron nuevas versiones: 1) que Colón quería incluir en el combo la vuelta de Gonzalo Piovi; 2) que Colón había pedido cotización por Enzo Copetti, el "9" de Racing que es manejado por Martín Sendoa, representante de Facundo Farías en el mismo plantel sabalero.

En las últimas horas, del tema Chancalay habló el "Mago" Rubén Capria, secretario técnico de la entidad de Avellaneda. ""En estos días se tiene que solucionar lo de Chancalay, hay unos temas administrativos entre los clubes. Yo hablé con él y está con ganas de venir", declaró Rubén Capria, mánager de Racing, a TyC Sports Verano sobre el delantero que jugó la última temporada en La Academia y hubo conflicto con Colón de Santa Fe por el uso de la opción de compra.

Luego, el mismo ex "10" de Racing dijo que "Centurión es un jugador indiscutible en su calidad, un uno contra uno que no es muy habitual, pero no tuvimos nada concreto, él está en tratativas con otros clubes", concluyó. Así, mientras concluye la segunda semana de pretemporada, Racing sigue trabajando pensando en primer semestre de 2022 que lo tendrá con triple competencia, la Copa Liga Profesional, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. El conjunto de Avellaneda sumó a Gabriel Hauche, Facundo Mura y Edwin Cardona como refuerzos, no buscaría más jugadores en el mercado de pases a menos que aparezca una oportunidad, según contó el mánager Rubén Capria en TyC Sports.

"Estamos bien, contento con las incorporaciones, son de jerarquía. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Lo importante de los refuerzos es que contagian su talento en el muy buen plantel que también tenemos, sin necesidad de tapar el desarrollo de los jóvenes del club. Queremos que los chicos de la institución se vayan consolidando, teniendo minutos", declaró el Mago en TyC Sports Verano. "Nosotros vamos viendo cómo se van preparando los jugadores, consensuamos mucho con Fernando (Gago), que ve qué necesita en una u otra posición. Lo importante es darle valor a los jugadores que tenemos. En las posiciones que se contrató es porque creemos que necesitábamos potenciar", agregó.

La posición de volante central y de centrodelantero son las que los hinchas de Racing piden reforzar constantemente en las redes sociales y Capria habló al respecto. "En líneas generales estamos contentos con el plantel que se armó, se siente una buena vibra. El mercado me parece que ha sido bueno. Haber mantenido al plantel es una manera de reforzarse. Estamos muy contentos con los delanteros que tenemos, Correa terminó muy bien el año, Enzo promedió un buen año, más la incorporación de Hauche. Si no aparece ninguna oportunidad, nos retiramos del mercado, estamos bastante contentos con lo que tenemos, hay un plantel competitivo", aseguró.

¡Arrancan los amistosos para Falcioni!

Con los dos atacantes libres de contagios (el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez y la "Joya" Facundo Farías), Colón inicia una nueva semana de entrenamientos, lo que marcará el inicio de los partidos amistosos-preparatorios para el "Emperador" Julio César Falcioni. El primer tester será este miércoles 19, desde las 8.30, frente a Atlético Rafaela en el predio sabalero de la Autopista Santa Fe-Rosario. El segundo de los amistosos, en la ciudad de Rosario, visitando a los "canallas" del Kily González: el amistoso con Central será el sábado 22, desde las 9 en el sur provincial. "Los dos partidos de Colón, a puertas cerradas", avisaron desde prensa sabalera.