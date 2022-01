De Cecco es el segundo mejor jugador del mundo en el vóley

El 2021 quedará marcado para siempre en el vóley argentino con el bronce logrado en los Juegos Olímpicos de Tokio, igualando así la producción de Seúl 1988. Si bien fue todo el equipo el dueño del logro, Luciano De Cecco (nacido y formado en Gimnasia de 4 de Enero), como capitán y conductor del seleccionado nacional, fue premiado por la Volleyball World.

El santafesino de 33 años fue elegido como el segundo mejor jugador del mundo por especialistas. No sólo pesó su actuación en Japón (inolvidable el triunfo frente a Brasil por la medalla de bronce), sino que también resultó determinante su producción en Lube Civitanova, club italiano al que llegó comenzada la pandemia de Covid. Con dicha institución se consagró campeón de la liga y también ganó la copa nacional. En el Mundial de Clubes disputado en Brasil perdió la definición contra el local Sada Cruzeiro.

A través de las redes sociales, Luciano agradeció la mención: "Gracias a todos, en especial a mis compañeros que son el verdadero motivo del resultado colectivo de este año".

Thanks @volleyballworld and all the people who voted!

