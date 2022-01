https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 16.01.2022 - Última actualización - 11:52

11:48

Solidaridad

El Conejito Saviola y un gol que emocionó a todos

Se inauguró la cancha de fútbol del barrio Antártida Argentina de Paraná, que los tiene como padrinos al ex futbolista y a su esposa, Romanela Amato. El ex delantero de River lloró, jugó un picadito contra un equipo local y se sacó fotos con los presentes. “Estas cosas nos dan la pauta de que cuando la gente quiere y se compromete, pueden lograr grandes objetivos”, destacó.

Vecinos y vecinas del barrio Antártida Argentina se dieron el gusto de jugar un partido ante Javier Saviola. Crédito: Ema Martino



Vecinos y vecinas del barrio Antártida Argentina se dieron el gusto de jugar un partido ante Javier Saviola. Crédito: Ema Martino

El Litoral en en

Solidaridad El Conejito Saviola y un gol que emocionó a todos Se inauguró la cancha de fútbol del barrio Antártida Argentina de Paraná, que los tiene como padrinos al ex futbolista y a su esposa, Romanela Amato. El ex delantero de River lloró, jugó un picadito contra un equipo local y se sacó fotos con los presentes. “Estas cosas nos dan la pauta de que cuando la gente quiere y se compromete, pueden lograr grandes objetivos”, destacó. Se inauguró la cancha de fútbol del barrio Antártida Argentina de Paraná, que los tiene como padrinos al ex futbolista y a su esposa, Romanela Amato. El ex delantero de River lloró, jugó un picadito contra un equipo local y se sacó fotos con los presentes. “Estas cosas nos dan la pauta de que cuando la gente quiere y se compromete, pueden lograr grandes objetivos”, destacó.

Víctor Ludi Una jornada repleta de alegría y emociones se vivió en el barrio Antártida Argentina de Paraná. Aquel lugar, en donde la necesidad es moneda corriente y muchas veces es olvidado por gran parte de la sociedad, tuvo su fiesta durante la calurosa tarde del sábado 8 de enero. Y no era para menos ya que, tras dos años y medio de un trabajo arduo y constante, quedó inaugurada la cancha de fútbol del barrio, que está ubicada en el mismo lugar donde antes había un basural. El evento contó con la presencia de los padrinos de la cancha: Romanela Amato y el ex futbolista Javier Saviola, quienes realizaron un aporte fundamental cuando la obra estaba parada por falta de fondos. La pareja saludó a los presentes y recibió el cariño de cada vecina y vecino, que aprovecharon la oportunidad para tomarse una foto para el recuerdo con el Conejito. “Más allá de la inauguración de la cancha y la jornada de fiesta, vimos todo el esfuerzo que hicieron entre todos los vecinos para llegar a este día tan importante. Estas cosas nos dan la pauta de que cuando la gente quiere y se compromete, con un poco de ayuda se pueden lograr grandes cosas. Son cosas que tienen que servir como ejemplo en un país como este, que es tremendamente solidario. Nos sentimos orgullosos y felices por poder haber llegado a este momento, porque sabemos que antes hubo un esfuerzo tremendo de un montón de gente. En el medio estuvo la pandemia y ocurrieron otras cuestiones que dificultaron y retrasaron el trabajo, pero con la fuerza que pusieron entre todos se pudo lograr. Es algo que nos alegra muchísimo, primero a la gente del barrio y luego a quienes ayudaron de una u otra forma”, aseguró el ex delantero de River, Barcelona, Real Madrid y la Selección Argentina, entre otros. Uno de los momentos más emotivos de la tarde se produjo cuando Saviola le estaba hablando a los presentes y divisó a Walter Velozo, un vecino de la zona. El ex jugador rompió en llanto al recordar al hijo de Walter, Tahiel, quien falleció en 2020 con apenas siete años tras luchar contra una dura enfermedad. A modo de homenaje, la cancha fue denominada Tahiel Velozo. “Vivimos este proceso con una enorme emotividad –continuó-, porque vinimos a este lugar antes y sabemos lo que era. Ver una cancha de fútbol donde había un basural nos hace sentir muy felices, ya que vimos el antes, el durante y el después de este proceso. El esfuerzo de los vecinos nos conmovió un montón, ya que entre todos trabajaron para que esta cancha sea una realidad. Quiero destacar a toda la gente que colaboró desde afuera, porque hicieron posible que este sueño se haga realidad. Si entre todos nos comprometemos por una causa, las cosas van a ir saliendo tarde o temprano”. Por su parte, Romanela Amato destacó que “estando en otro lado me tira muchísimo el hecho de poder ayudar a mi ciudad y hacer cosas en Paraná. Es algo que tenemos siempre presente y como meta”. Vecinos y vecinas del barrio Antártida Argentina se dieron el gusto de jugar un partido ante Javier Saviola. Foto: Ema Martino “Una canchita para mi barrio” La iniciativa surgió por los propios vecinos de Antártida Argentina, quienes convocaron a la ONG Suma de Voluntades para soñar y trabajar juntos en un gran desafío: transformar un basural en una cancha de fútbol. Los niños del barrio lo demandaban por la ausencia de un espacio donde poder jugar cerca de sus hogares sin correr riesgos (es que tenían que jugar descalzos entre piedras y vidrios). Los vecinos se convirtieron en la mano de obra, guiados constantemente por el arquitecto Andrés Falco (Ático Arquitectura) y los materiales fueron gestionados por la ONG ante empresas y comercios. Se comenzó a trabajar en julio de 2019 y la pandemia desatada en 2020 retrasó los plazos, además de las dificultades que se presentan en el día a día. El impulso inicial se dio a través del apoyo de un puñado de empresas del Consejo Empresario de Entre Ríos (Dimaco, Haimovich y Ferrenet). Al mismo tiempo, contaron con el asesoramiento voluntario de Yugdar Agrimensura para seleccionar exactamente el pedazo de terreno a trabajar. Enersa se comprometió a iluminar la canchita y cumplió con su palabra. Servicios Pedrín puso a disposición sus maquinarias en cada etapa de la obra. Césped Entre Ríos trabajó para dejar el suelo en las mejores condiciones y concretó la instalación de un sistema de riego subterráneo, idéntico al de canchas profesionales. Vivero El Bosque aportó parte de las semillas y los fertilizantes. Vivero Don Felipe y el Municipal entregaron arbolitos que fueron plantados por los niños en los alrededores de la cancha. Arenera Farjat asistió en varias oportunidades con camionadas de tierra y arena. La arquitecta Valentina Domé derivó tierra de sus obras para mejorar el relleno. Bulonera del Litoral ayudó a incorporar herramientas de trabajo y se hicieron rifas solidarias con camisetas y pelotas (donadas por Pelotas Toro) autografiadas por jugadores profesionales para juntar fondos. Vecinos y vecinas del barrio Antártida Argentina se dieron el gusto de jugar un partido ante Javier Saviola. Foto: Ema Martino En el momento más crítico de la obra, cuando no se conseguían donaciones aparecieron Romanela Amato y Javier Saviola, quienes llegaron juntos al lugar un mediodía de febrero 2020 al barrio. Además de sus donaciones, generaron el vínculo de Suma de Voluntades con Gol Solidari de Andorra, una fundación de la que Saviola es Embajador. Desde ese momento el trabajo no se detuvo. En la etapa final, el herrero Martín Salomone se encargó de convertir los caños donados por el Club Atlético Patronato en los arcos; y los materiales donados por Metal Sur en la puerta de ingreso y el portón de la canchita. Los estudiantes de la Escuela Técnica N° 1, guiados por el profesor Baltasar Llobet y con los materiales aportados por Haimovich y Aceros Paraná, concretaron los bancos de suplentes. Finalmente, las redes llegaron desde Redes Deportivas Rafaela (empresa que realiza las redes del Monumental y el predio de la AFA), quienes realizaron la donación de las mismas. El estado se hizo presente a través de Vialidad Provincial, que trabajó para que fuera posible utilizar la calle de acceso, obra que además benefició a vecinos que se inundaban con cada lluvia. La Municipalidad dijo presente mediante Obras Sanitarias y en la etapa final Alumbrado Público que garantizará la iluminación de la canchita. Además, el Municipio otorgó a Suma de Voluntades el comodato para contar con el derecho de uso de este espacio y poder seguir proyectando mejoras. Van por más El Litoral dialogó con integrantes de la ONG Suma de Voluntades, quienes dejaron en claro que la flamante cancha es el inicio de un trabajo cuyo objetivo es la inclusión de niños y niñas de la zona. Los próximos desafíos son sostener el funcionamiento de una escuelita de fútbol y apuntar a la construcción de un Salón de Usos Múltiples y un vestuario.

El Litoral en en