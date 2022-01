EXCLUSIVO: el histórico no de Unión a 600 millones de pesos por "Picotón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este domingo, como lo anticipó El Litoral, llegó el rechazo oficial tatengue a la propuesta de la franquicia americana Orlando City. “Nos pidieron llegar a una cifra para el sí, hicimos el esfuerzo y nos dijeron que no”, dicen sin entender nada desde La Florida. Se queda.

El propio presidente de Unión, vía mensaje (queda una charla pendiente) de domingo, rechazó la millonaria propuesta de Orlando City, la franquicia americana de La Florida que juega la MLS de los Estados Unidos. En una captura de pantalla, a la que accedió en exclusiva El Litoral, los argumentos de Luis Spahn fueron bien claritos: “El único que lo quería vender era yo, pero debo escuchar a todos: mi CD, mi entrenador al que respeto y los socios me piden que no lo venda, que lo aguante”.

Tal como lo había anticipado el diario de Santa Fe, la oferta final “limpia” era de algo más de tres millones de dólares y la ingeniería administrativa que había asegurado Orlando City, le aseguraban la operación “casi a dólar blue”. En concreto, entraban unos 600 millones de pesos para las arcas del Tate. “Si bien no son socios y no votan, también pesó la opinión de los hinchas en las redes sociales: no querían que el chico se vaya ahora, que juegue la Sudamericana y su valor sea mayor”.



Además de esa modalidad (tres que en realidad eran seis al oficial), la MLS aseguraba con los avales de Orlando City la operación casi de contado. Pero, más allá de retener el 30 por

ciento de la ficha (Unión vendía el 70), los tatengues se aseguraban un porcentaje sin la plusvalía. Es decir, de cualquier modo Unión volvía a ganar dinero de una futura venta de Gastón González.

“Era un palo verde más que lo de Yeimar”, explicaron sin rodeos. Quien fue determinante, hace un par de años, para que “Picotón“ González no quedara libre fue Gustavo Goñi, conocido agente FIFA (fue el repre de Martín Palermo desde siempre) y quien maneja al chico tatengue.

Cuando Gastón González fue de sparring de la Selección Argentina (recodarán la foto con Messi) no tenía contrato con Unión. “En ese momento, entre el chico, Goñi y la familia González decidieron firmar para no perjudicar a Unión”, confiaron a El Litoral. Por eso motivo, Goñi tenía la exclusividad de la venta.

Hace días, en la cumbre de Casasol que filtró El Litoral, el mismo Spahn rechazó 2.6 y pidió un piso de “tres millones de dólares limpios y de contado”, con la promesa clara: “Si llegan a esa cifra, lo vendemos”. A los días, Orlando City elevó la oferta, llegó a los tres palos verdes por el 70 por ciento y hoy domingo Unión (que volvió a votar en la mesa chica de CD) volvió a decir que no a Orlando City y a la MLS.

“Allá en Uruguay a los gurises como Gastón los venden en 18 millones de dólares”, deslizó como opinión alguien del cuerpo técnico de Munúa. Si bien no se pueda llamar “presión”, el actual DT de Unión considera a Gastón González una pieza clave para este 2022.

“Mire, la verdad que el único que lo quería vender era yo y perdí todas las consultas que hice: con mi directiva, con el cuerpo técnico y con la opinión de los socios”, fue la explicación de Luis Spahn a los americanos del Orlando City.

De principio a fin, con cada detalle explicado (nombres, datos, fechas) por El Litoral, este domingo 16 de enero de 2022 se terminó el sueño americano de Gastón González, un canterano de 20 años, 47 partidos en la Primera de Unión y sólo 7 goles.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina en López y Planes, la lectura política está más presente que nunca en la relación caliente del oficialismo con una parte de la oposición. En un momento donde la economía del fútbol argentino cruje, Unión se planta con un no histórico a 600 millones de pesos por el 70 por ciento de su mejor aparición en los últimos años: Gastón “Picotón” González. La pelota sonríe, la tesorería llora.