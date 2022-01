Video: así se vio desde el espacio la erupción submarina del volcán Tonga

La violenta erupción de un volcán submarino cerca de la isla de Tonga, en el sur del océano Pacífico, ha provocado un tsunami que ha golpeado las costas de esta nación insular y encendido las alarmas en otros países de la región y en el continente americano. “Olas de unos 1,2 metros han sido registradas en Nukualofa [la capital de Tonga, de unos 24.500 habitantes]”, ha informado en su cuenta de Twitter el Servicio Meteorológico de Australia. Las autoridades locales de Tonga, con unos 71.000 habitantes, no han informado de momento de que haya víctimas, mientras los medios locales alertan de que varias zonas del país permanecen incomunicadas.

Los efectos del volcán se sienten también en América. En México, la Secretaría de Marina advirtió de mareas altas en las costas de Manzanillo, Colima, y Zihuatanejo (Guerrero) donde ya se aprecian subidas de las mareas de entre un metro y un metro y medio de altura. Ecuador y Chile siguen muy de cerca la erupción y anunciaron un “pequeño tsunami” en la isla de Pascua. En Perú, la costa de Paracas ha visto cómo el mar se metía en el casco urbano y dañaba locales y viviendas anexas provocando la espantada de turistas que fueron advertidos de la alerta. La misma advertencia se escuchó en Estados Unidos: “Salgan de las playas, los puertos y marinas” de las costas desde California (oeste) hasta Alaska, dijo el Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos, que predijo fuertes olas y corrientes e inundaciones costeras. Al mismo tiempo, en el archipiélago de Hawái, sobre el océano Pacífico, se reportaron “inundaciones menores” en las islas.

El volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, ubicado a unos 65 kilómetros al norte de la isla tongana de Tongatapu, había registrado antes una erupción de unos ocho minutos alrededor de las 17.20 hora local y lanzado una enorme columna de ceniza a kilómetros de altura. La violenta explosión ha quedado registrada en las imágenes tomadas por varios satélites, según ha publicado el Servicio de Meteorología de la isla estadounidense de Hawái.

El feroz embate de las olas golpeó unos 15 minutos después las viviendas y edificios asentados en la primera línea de la costa norte de Tongatapu, según los vídeos publicados en las redes sociales por varios testigos, algunos de los cuales se refugiaban en el tejado de sus casas. Otra de las grabaciones muestra al menos a cinco personas, entre ellas algunos niños, guarecidas en una iglesia local justo cuando el agua comienza a golpear las ventanas del recinto religioso. Un conductor captó en su huida la súbita subida de las aguas, que iba destrozando muros y vallas, mientras otro coche trataba de evitar ser atrapado circulando marcha atrás. La emisora Radio New Zealand ha informado de escenas de pánico donde las personas trataban de huir a zonas del interior de la isla.

En México

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina advirtió de mareas altas en las costas de Manzanillo, Colima, y Zihuatanejo, Guerrero. La Armada pidió precaución a embarcaciones, población y a prestadores de servicios que realizan actividades portuarias por la posible presencia de corrientes fuertes en los puertos nacionales. Alertó de que en Manzanillo la marea alcanza un metro y medio de altura, mientras que en Zihuatanejo es de un metro. Hubo un aumento similar de la marea en Salina Cruz (Oaxaca) y Puerto Chiapas. La marea subió menos de 30 centímetros en Baja California. La Marina, no obstante, descartó tsunamis. “Se continúa con la vigilancia del nivel del mar. Mantener precauciones para embarcaciones, población y actividades portuarias en la zona costera por la posible presencia de corrientes fuertes en los puertos nacionales”, fue toda la advertencia. En Chile, las autoridades anunciaron un “tsunami menor” en la isla de Pascua, y en Perú, la erupción afectó el muelle de Paracas, al sur de Lima, causando daños a locales y viviendas de la zona. Según informó Canal N, en la playa Lagunilla, las olas afectaron a restaurantes, mientras que en la zona de San Andrés diversas embarcaciones resultaron dañadas por el oleaje. Los bañistas que habían llegado al lugar tuvieron que abandonar la zona por seguridad, mientras que los comerciantes procedieron a cerrar sus tiendas.

