En el territorio santafesino, entre el 70% y 80% de los internados no están vacunados y el 70% de los fallecidos eran mayores de 60 años. Los detalles.

Vacunación, comorbilidades y edades Coronavirus: el perfil de los internados y fallecidos en Santa Fe y Argentina durante la tercera ola

Día a día, las terapias intensivas de Argentina comienzan a perder la calma. En el contexto de los 139.853 casos de este viernes, un nuevo récord de contagios de covid, hay un aumento en la ocupación de camas. A la vez, esta semana se llegó a 139 muertes, el máximo desde septiembre.

Así, el clima en el área más crítica de las clínicas y hospitales no es nada alentador para los próximos días. Con este nivel de vacunación, cantidad de recuperados y Ómicron con su mote de "variante leve", ¿quiénes están muriendo ahora por Covid en el país?

Pacientes en terapia​

"Lo que está pasando es para preocuparse y para estimular muchísimo la vacunación. De los pacientes con Covid que ingresan, dos tercios requieren respirador. Una proporción menor que en las olas previas, pero es alto", dice Rosa Reina, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).

Si bien Reina explica que hay que esperar para tener la tasa de mortalidad exacta de la tercera ola -porque las muertes aparecen a los 25 días de los síntomas y aún no pasó ese tiempo desde la subida exponencial de casos-, ya hay indicadores recurrentes. Este sábado, había 1.965 personas en terapia intensiva. Hasta este jueves, el ingreso de pacientes había aumentado 22% en un mes. De ese ingreso, entre un 50 y 52%, la sólida mitad, tiene algún déficit de vacunación, y el 80% tiene comorbilidades.

Lo fáctico -hoy- es que es más probable que muera una persona que no se vacunó o tiene sólo una dosis o, en menor medida, las dos, comparado con quien recibió las tres dosis. Entre los no vacunados, mueren más quienes tienen comorbilidades. A la vez, es más probable que, con dos dosis, tenga más riesgo quien sea mayor de 60 años, tenga diabetes, hipertensión o obesidad, alguna enfermedad respiratoria crónica o esté inmunosuprimido. Y los hombres, más que las mujeres, en esta ola siguen mostrando mayores complicaciones.

Según los últimos datos de la SATI, hasta este jueves del total de pacientes internados por cuadros graves el 50% tenía la vacunación incompleta o no iniciada. Del grupo de los no vacunados o con esquema incompleto, el 62% necesitó asistencia respiratoria, mientras que entre el grupo de vacunados completamente, el requerimiento de asistencia respiratoria bajó a 28%. En el pico de la segunda ola, casi el 90% necesitó oxígeno.

​Más fallecidos mayores

La edad, así como la no vacunación, volvió a tomar fuerza como factor de riesgo. A nivel país, más del 80% de los fallecidos son mayores de 60. "El porcentaje de fallecidos con más de 60 sobre el total volvió a los valores históricos, 82,9%. En la segunda ola se notó que 'cayó' la edad, porque se estaba vacunando mientras ocurría. Ahora vuelve a tener el patrón original con los fallecidos", dice Mauro Infantino, ingeniero en sistemas y desarrollador del sitio www.covidstats.com.ar, quien calculó estos datos para Clarín.

Este domingo, la ocupación de camas UTI en el país es 42,6% y del 42,5% en el AMBA, donde mayor presión hubo en las olas anteriores por la demanda de camas para pacientes graves.

¿Por qué entre tantos casos, con una ola que tiene más altura en la curva pero menos agresividad, algunos casos terminan en muerte? La ecuación es simple. Más es peor. "Más casos, más chances de que ese porcentaje encuentre personas con comorbilidades o no vacunados o parcialmente vacunadas", dice Reina. Otro punto que detalla es que un porcentaje considerable de casos, el 24%, se detectaron en el hisopado de rutina al ingresar a terapia por otras patologías.

El perfil de los internados, en tanto, tiene un promedio de 57 años y el 80% de los casos graves tienen comorbilidades.

"La comorbilidad es un peso importante en el pronóstico del paciente. A nosotros se nos murieron personas mayores diabéticas y con EPOC que estaban hacía 15 días internadas por Covid. La mortalidad va a crecer a partir de ahora por tantos casos. Un paciente que murió había recibido la segunda dosis hacía siete meses, deberían haberle dado la tercera", señala Carina Balasini, titular de la regional ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de la SATI.

La tasa de mortalidad en la Provincia de Buenos Aires es del 2,1%, y del 1,8% en la Capital Federal. Desde ambas jurisdicciones admitieron a este diario no tener los datos pormenorizados de las personas fallecidas. Faltan precisiones según edad, estado de vacunación o comorbilidades. Pero ante la falta también de datos nacionales que discriminen el perfil de fallecidos e internados​ en esta tercera ola, otras jurisdicciones importantes también aportan estadísticas para delinear el cuadro de situación actual.

En Santa Fe, entre el 70% y 80% de los internados no están vacunados. Hubo 24 fallecidos por Covid en lo que va del año. Uno fue un bebé de 35 días de padres no vacunados; seis no tenían ninguna dosis, once tenían dos dosis y otros seis tenían las tres. El 70% de los fallecidos tenía más de 60 años. En cuanto a los factores de riesgo, muchos tenían más de dos y -a diferencia de lo que ocurre en Córdoba con los internados- la mayoría de quienes murieron este 2022 presentaba obesidad.

Mientras, en Córdoba, el 52% de los pacientes internados no inició el esquema de vacunación. Además, un 8% cuenta con una sola dosis y un 16% no recibió la tercera, pese a que ya estaba en condiciones. Tienen más de 65 años y comorbilidades. No se reportan más jóvenes u obesos, como ocurrió en junio y julio.

Chicos no vacunados, en terapia

En cuanto a edades y comorbilidades, no hay novedades respecto a las otras olas. Pero un dato que sí resalta ahora es que la internación pediátrica en cuidados intensivos antes era casi nula y hoy representa el 10%.

Entre este grupo se registró un 75% con vacunación incompleta o no iniciada. Y el 72% requirió ventilación mecánica, mientras que en el grupo de vacunados, el 38% necesitó un respirador. En promedio, los internados tienen entre 4 y 5 años. ¿Se infectaron con Delta u Ómicron? “No sabemos nada de la secuenciación genómica para conocer la variante”, advierte Reina.

Para Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi, el crecimiento en general de las muertes era esperable con "un desborde de casos así", porque las vacunas no protegen al 100%. "Pero la gran mayoría de quienes mueren acá son muy añosos y tienen comorbilidades. Eso pasó en todo el mundo. La vacunación justamente hizo que este nivel de casos no se convierta en una catástrofe sanitaria", concluye el médico intensivista.

