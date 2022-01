https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.01.2022 - Última actualización - 8:27

8:14

El español se impuso al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4 y 6-2 en su debut y sigue a paso firme en su carrera por conquistar su 21 Grand Slam.

Puede hacer historia Rafael Nadal debuta con una victoria en el Abierto de Australia El español se impuso al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4 y 6-2 en su debut y sigue a paso firme en su carrera por conquistar su 21 Grand Slam. El español se impuso al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4 y 6-2 en su debut y sigue a paso firme en su carrera por conquistar su 21 Grand Slam.

​​El español Rafael Nadal (6) convenció con una perfecta puesta en escena en la primera ronda del Abierto de Australia tras superar con comodidad al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4 y 6-2, en un partido en el que no concedió ninguna pelota de ruptura.

“Han sido meses muy complicados para mí. Es imposible estar más feliz”, comentó tras cerrar su estreno en menos de dos horas.

El balear disipó las dudas generadas tras comentar que sus expectativas no eran las mismas por su largo periodo de inactividad después de abrumar al estadounidense con 27 golpes ganadores y un alto porcentaje (88%) de puntos con primeros servicios.

Nadal, que será el único candidato en alcanzar su Grand Slam número 21 después de la deportación del serbio Novak Djokovic, podría enfrentarse en una exigente segunda ronda al australiano e invitado Thanasi Kokkinakis que llegó a Melbourne tras coronarse campeón en Adelaida.

Sobre ese histórico récord fue consultado en la conferencia de prensa posterior en la que aseguró que su felicidad no dependerá de convertirse en el tenista con mayor número de títulos de Grand Slam.

“Yo simplemente vivo mi día a día. No vivo con esa angustia para querer ser yo el que tiene más Grand Slams. Al fin y al cabo, los tres hemos superado nuestras expectativas”, comentó en alusión a la carrera por convertirse en el tenista con más coronas major que mantienen el serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer y el español.

A su vez, el de Manacor también tuvo palabras con respecto al caso Djokovic tras su deportación: “No fue el único culpable en todo lo acontecido. Me gusta tener buena relación con mis rivales y con Novak no es una excepción. Sea justo o no, prefiero no hablar más del tema”.

Foto: Gentileza

Posteriormente, el español valoró su sólida actuación en la primera ronda aunque admitió que “también hubo ciertos errores” a pesar de que superó con contundencia al estadounidense Giron 6-1, 6-4 y 6-2.

“He sacado bien y la derecha ha sido buena. Tengo que perdonarme los fallos porque los va a haber por la situación en la que llego”, dijo en alusión a los seis meses que estuvo apartado de la competición tras someterse a una intervención quirúrgica en el pie izquierdo.

El balear también desveló que sus problemas con su rodilla desaparecieron con el confinamiento pero sus problemas con el pie, una lesión que sufre desde que arrancó su carrera profesional como él mismo indicó, se agravaron.

“Con las siete u ocho semanas de confinamiento la rodilla fue mejor que nunca, peor el pie posiblemente estuvo peor que nunca”, sentenció.

El balear se sumó a las victorias españolas de Carlos Alcaraz, Pedro Martínez y Pablo Carreño para completar el pleno de victorias en Melbourne Park. Continuó además con su pleno de triunfos en Melbourne Park en la actual temporada después de que se hiciera con el título en el torneo preparatorio Summer Set tras superar en la final al estadounidense Maxime Cressy.