La Unión Europea sacó a la Argentina de la lista de países desde los que se puede viajar sin restricciones

El Consejo del bloque lo anunció en un comunicado y la medida incluye también a Australia y Canadá; se debe a la situación epidemiológica por la nueva ola de Covid-19

La Unión Europea dejó a la Argentina, Australia y Canadá afuera de la lista de países desde los que se puede viajar a las naciones del bloque sin restricciones debido a su situación epidemiológica por la nueva ola de Covid-19, según informó hoy en un comunicado.

“Tras una revisión en el marco de la recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular, la Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista”, comienza el texto del Consejo Europeo.

La Argentina había sido incorporada a la lista de “países seguros” el 29 de octubre pasado debido a su situación epidemiológica.

