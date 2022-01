Carmen Barbieri contrajo Covid por segunda vez: "Estoy como si tuviera una gripe fuertísima"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.01.2022

13:17

La actriz y conductora de Mañanísima había tenido la enfermedad en mayo de 2021 y su estado de salud había sido muy delicado.

La actriz y conductora de Mañanísima había tenido la enfermedad en mayo de 2021 y su estado de salud había sido muy delicado.

Angustiada y decaída por el momento que atraviesa, Carmen Barbieri habló sobre como transita por estas horas su cuadro de coronavirus, tras el resultado del hisopado que se le realizó en la noche del domingo en su domicilio tras sentir algunos síntomas. “Estoy como si tuviera una gripe fuertísima. Me duele todo el cuerpo, me duele la garganta, tengo tos y estoy transpirando mucho, y estornudo mucho”, dijo la conductora de Mañanísima en diálogo con Teleshow.

“En la semana me hicieron cinco hisopados negativos porque siempre me hisopan en el canal, pero el de ayer (domingo) que vinieron hasta mi casa me dio positivo”, relató con desazón Barbieri que ahora deberá ausentarse por unos días de su programa de las mañanas y de las grabaciones de Los ocho escalones (El Trece), el ciclo conducido por Guido Kaczka, donde ella realiza pregunta sobre espectáculos a los participantes que logran llegar a la final.

“Estoy en la cama y tendré que estar aislada durante seis días. No me siento muy mal, pero es una gripe fuerte que te tira a la cama y te duele todo el cuerpo”, insistió la mamá de Fede Bal al cerrar la comunicación con este medio. Cabe destacar que la artista tiene las tres dosis de la vacuna.

Esta es la segunda vez que Carmen Barbieri tiene coronavirus. Y cuando tuvo la enfermedad por primera vez no la pasó nada bien. A fines de octubre, había relatado cómo atravesó su internación, que contrajo a principios del 2021. “Casi me muero. Me dicen que el Covid que tuve fue heavy, bien fuerte, el de los más fuertes. De cada 10 personas que tuve el Covid que tuve yo, 9 se muere y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento”, dijo en Almorzando con Mirtha Legrand sobre la enfermedad que padeció y por la que estuvo 20 días en coma farmacológico.

Meses atrás, relató algunas secuelas que le quedaron. “Camino una cuadra y me canso”, relató la actriz. “No podía caminar, tuve que recuperar masa muscular, mi voz también. Tantas veces me entubaron y cuando me sacaban la sedación me arrancaba las cosas, el respirador, entonces me volvían a sedar. Eso me lastimó un poco las cuerdas vocales”, manifestó. “Ahora me doy cuenta lo mal que estuve -continuó Barbieri-. Estuve al borde de la muerte de verdad. Yo pensé que estaba grave, pero el médico me decía: ‘Estabas en estado crítico, que es más que grave. Pero sos una leona como luchaste’”.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 16 de enero que en las últimas 24 horas se registraron 51 muertes (casi el doble del domingo pasado, cuando se informaron 27 decesos) y 65.241 contagios de coronavirus. El viernes pasado, el país marcó un nuevo récord desde que inició la pandemia, con 139.853 casos.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.036 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 42,4% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 42,1%.

Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, el total de inoculaciones aplicadas asciende a 82.268.643, de las cuales 38.988.156 corresponden a primera dosis, 33.984.348 a segunda, 2.933.339 adicionales y 6.362.800 de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 100.170.778.