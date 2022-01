"No puedo escuchar a Pity Álvarez desde que mató a mi papá", dijo la hija del hombre baleado por el cantante

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.01.2022

14:52

Jacqueline Guzzardi relató el dolor por la ausencia de su padre y afirmó: "Si escucho su nombre me mareo. Me da pánico".

Jacqueline Guzzardi, la hija de Cristian Maximiliano Díaz, el hombre asesinado en julio de 2018 por el cantante Cristian Álvarez, rompió el silencio este domingo y reveló que desde que mataron a su padre no puede escuchar "ni siquiera el nombre de Pity Álvarez ni una canción suya porque me mareo y me empiezo a sentir mal".



Además, contó que le da "pánico de solo verlo" y dijo que lo que pasó la "afectó psicológicamente". "Será lo que será como músico, pero como persona mató a mi papá", puntualizó la joven de 20 años, quien tenía una "buena" relación con el músico antes del asesinato.



"No puedo escucharlo desde que mató a mi papá. No puedo escuchar ni siquiera su nombre ni una canción de él porque me mareo y me empiezo a sentir mal. Me da pánico de solo verlo", confesó Jacqueline que, según detalla, accedió a hablar tras ver días atrás en las redes sociales una foto de Álvarez (49) en la calle y junto a un fan, con un aspecto muy diferente.





"Era una noche muy oscura y fría", recordó sobre la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando le tocaron el timbre de su casa de Villa Lugano, para avisarle que algo le había sucedido a su papá.



"Lo reconocí al verlo. Me lo quedé mirando en estado de shock, no sabía si estaba vivo, muerto o agonizando. Estuve unos veinte minutos pensando que iba a venir una ambulancia, hasta que llegó mi mamá y nos dijeron que estaba muerto", describió acerca del momento en el que vio a su padre tirado en la puerta de su departamento.



En cuanto a que fuera Pity Álvarez el autor del asesinato, aseguró: "Yo no lo podía creer, uno sabía que estaba re loco pero conmigo siempre se llevó bien, es más, me saludaba, no sé si conocía mi nombre pero cuando lo cruzaba me decía ´hola amiga, ¿todo bien?´".



Guzzardi reconoció que "antes escuchaba" los temas y que en la escuela le hicieron aprender la canción "Homero", de Viejas Locas: "A veces la canto y, cuando me doy cuenta, me freno. Para mi está cancelado. Si suena una canción en la radio la saco. Mis amigas hacen lo mismo, ellas saben lo que sufrí", resaltó.



Luego del crimen, Jacqueline dijo que "estaba muy perdida" y que "le llevó tiempo" entender que habían asesinado a su padre.