Línea directa: "Ciudad bajo humo", "Reparaciones con material nuevo" y otros mensajes

Lunes 17.01.2022

16:37

Reparaciones con material nuevo

MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ DE B° LOS HORNOS

"Estamos pasando momentos muy difíciles. Por ejemplo el día 10/1 estuvimos sin luz desde las 16 hasta más de las 23 hs. Hemos llamado a las radios y nos han comunicado que la EPE tenía un cable subterráneo muy comprometido. Pero yo pienso ¿con las facturas exuberantes que nos cobra la EPE no pueden colocar transformadores, cables y material nuevo? Siempre están reparando los elementos que ya están, no colocan nuevos, y ese material se vuelve a reventar. Por favor, Empresa Provincial de la Energía: actúen con mucha celeridad para poner en marcha un nuevo sistema, porque realmente la población está sufriendo mucho. Nuestro barrio está padeciendo esta situación de la falta de luz; sin semáforos. Cuando se corta la energía padecemos horrores. Hay ancianos, hay chiquitos. Nos queda todo el verano por delante. Por favor, nos cobran una enormidad en las facturas, y si no pagamos, nos cortan la luz".

Ciudad bajo humo

VECINOS DE GUADALUPE

"Les decimos al señor intendente y al gobierno de Santa Fe, que por favor hagan algo más efectivo por el tema de los incendios y las quemas. No puede ser que no tengamos derecho a un ambiente puro. Todos los días hay quemas, acá enfrente, en Colastiné, Rincón, en Playa Norte, a lo largo de toda la playa. Es imposible respirar. Aquí hay hogares de niños, de ancianos, hay una Fundación de Niños Discapacitados. Los sacaban a la vereda a esos pobres viejos, a tomar un poco de aire y es imposible. No puede ser que tengan que vivir encerrados. Y en realidad debemos estar encerrados todos los vecinos, porque aquí no se puede respirar. Es impresionante lo que está pasando. Gente con neumonía, con problemas bronquiales. ¡Desastroso! ¿Qué hace la Municipalidad de Santa Fe con la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Están sentados todo el día tomando mate? ¿Por qué no sacan una Brigada Ecológica que patrulle las islas, que salgan y recorran. Que trabajen con la policía de la provincia, para solucionar este tema, porque cada año es peor, más el calor que hace y el humo, que uno no puede ni siquiera abrir una ventana. Es de terror. Demasiados poblemas hay ya. Además se está destruyendo la flora y fauna. Tienen que labrarles onerosas multas a los que provocan esto. Le pido al diario El Litoral que haga algo, porque toda la ciudad está bajo humo".

Llegan Cartas

La experiencia y el dolor por la pandemia

MARÍA ALEJANDRA ALASIO

A veces en la vida lo sentimos. Hace casi siete meses perdimos a nuestro hijo mayor Ramiro, por Covid-19. Paciente de riesgo sin vacunar.

Estamos en pleno aprendizaje de atravesar el Duelo más doloroso "el de sobrevivir a la partida de un hijo".

Pero tenemos otro menor Felipe, un ser de luz como su hermano, que trabajó sin parar durante toda la pandemia, cuidándose al máximo.

En el mes de septiembre, El Litoral público una carta de mi autoría, a la que titulé "Inconsciente colectivo", en donde expresé mí opinión de que de un día para el otro Argentina ya no tenía pandemia. Un país del subrealismo mágico. Había desaparecido el virus que azotaba al mundo entero. Se liberó todo.

Lo llamo libre albedrío y qué lástima que no me equivoqué cuando pronostiqué, utilizando mí raciocinio, qué iba a pasar.

Navidad solo mi esposo y yo. Año Nuevo, solo cuatro: nosotros, Felipe y Yamila en el patio, separados sin compartir nada. Comida solo la suficiente.

Y a los dos días nuevamente la noticia: aislarse. Sí, aislarse. Era como vivir una novela de terror. Felipe y Yamila con síntomas que hacían sospechar que algo no estaba bien.

Como seres pensantes y empáticos, el domingo 2 de enero por la noche Yamila se realizó un hisopado, el que le dio positivo.

Inevitablemente, llegó el miedo, la angustia, no poder cerrar los ojos, estar en alerta, no poder respirar.

Quienes hayan pasado por esto, que son muchos, me podrán entender. Porque hasta el día de hoy Alberto, Cristina y compañía, máximos funcionarios nacionales, no han hecho una sola autocrítica.

Sí los aplaudo, porque Argentina es el país con récord de muertes y contagios en Latinoamérica. Somos únicos, geniales. Modelo en el mundo de lo que no se debe hacer.

No somos nosotros solo quienes hemos sufrido una pérdida; son muchísimas familias que han perdido un ser querido.

Solo una disculpa, un poco de empatía pero no, ya me convencí de que no se puede pedir a un par de psicópatas que puedan reflexionar.

Solo me preguntó: ¿quién va a reparar nuestra salud física y emocional, el daño psicológico que han provocado en nosotros?

Fue volver a repetir la historia, pero gracias a Dios esta vez fue con final feliz.

Que Dios los perdone yo no...