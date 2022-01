El "Pulga" Rodríguez se vistió de héroe y los memes no tardaron en llegar

Sólo un puñado de segundos bastaron para que el mundo quiera un poco más al Luis Miguel "Pulga" Rodríguez. El jugador de Colón socorrió a una mujer que había quedado atrapada tras volcar con su auto.

El "10" sabalero no dudó en parar cuando se dirigía al entrenamiento, meterse dentro del vehículo y ayudar. El breve video del tucumano saliendo del auto se hizo viral muy rápidamente.

Como de costumbre, las redes no tardaron en reaccionar y en minutos ya había memes y comentarios al respecto.

- che no sabés la que me pasó hoy

+ contame pero no mientas

- volqué el auto y me rescató el pulga rodríguez