Elon Musk: "Si los humanos quieren sobrevivir a una extinción, deben irse a vivir a otros planetas"

Más allá de su capacidad de emprender y llevar hacia la cima empresas como Tesla, Neuralink y SpaceX, el sudafricano Elon Musk también es conocido por sus declaraciones, ya sea de manera pública o vía redes sociales.

En esta ocasión, uno de los encargados de llevar adelante los novedosos viajes comerciales al espacio, afirmó que la única forma de que los humanos se salven de “una extinción masiva” es que se muevan hacia una vida “multiplanetaria”.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/XUQWHtB7kJ