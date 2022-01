https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.01.2022 - Última actualización - 11:28

11:25

Le sucedió a una mujer de la localidad de Caleta Oliva, quién denuncia que se le produjo una infección luego de que se le practicara un PCR en el mes de agosto, pero no fue atendida a tiempo.

En Santa Cruz Le hicieron mal el hisopado, se le infectó la nariz y perdió un cartílago Le sucedió a una mujer de la localidad de Caleta Oliva, quién denuncia que se le produjo una infección luego de que se le practicara un PCR en el mes de agosto, pero no fue atendida a tiempo. Le sucedió a una mujer de la localidad de Caleta Oliva, quién denuncia que se le produjo una infección luego de que se le practicara un PCR en el mes de agosto, pero no fue atendida a tiempo.

Desde el pasado mes de agosto de 2021, una mujer residente de la localidad de Caleta Oliva, en la provincia de Santa Cruz, está sufriendo un tortura real luego de que le provocaron un lesión al practicarle un hisopado de Covid-19 en una clínica privada.

Claudia Serran denuncia que el hisopo al momento de realizar el PCR le lastimó parte de las fosas nasales, lo que generó una infección y la posterior pérdida de un cartílago.

"En cuatro meses se me deshizo el cartílago", aseguró la damnificada, quien ahora reclama para que le practiquen una cirugía de reconstrucción. "Estoy necesitando una cirugía en otorrinolaringología y me dicen que en Caleta no hay. Hace cinco meses me encuentro en la búsqueda de quién pueda operarme", escribió en sus redes sociales.

Ella es acompañante terapéutica y trabaja con adultos mayores, por lo que constantemente se ha sometido a hisopados. "Después de que me lo hicieran, me empezó a picar. Al pasar los días la molestia persistía, pero el doctor me dijo que era normal", contó sobre lo que le pasó a un medio local.

Su odisea en busca de una solución la llevó por diferentes médicos y un par de internaciones. "Tengo todos los brazos y piernas lastimados", comentó sobre los pinchazos que recibió.

Actualmente, Serran no cuenta con su cartílago y los medicamentos que le inyectaban para tratarla le ocasionaron otros problemas de salud. ”No tengo el cartílago que tiene normalmente la nariz. Llegué a tener 18 mil glóbulos blancos, con una anemia crónica", siguió con su relato.

Por otro lado, Claudia resaltó que necesita la cirugía de forma urgente. “Necesito una reconstrucción de cartílago. Mi nariz está indefensa, por lo tanto mi sistema de defensas está bajo. En esta pandemia es una verdadera urgencia”.