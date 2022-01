Línea directa: "Cuidar el agua es fundamental", "China y la pandemia" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuidar el agua es fundamental

UNA CIUDADANA PREOCUPADA

Estamos viviendo épocas de sequía alarmante y calor agobiante. Desde la TV solicitan cuidar el agua, un bien muy escaso y vital para los seres vivos. Me imagino que nuestros concejales ya estarán trabajando para dictar alguna norma para prohibir el baldeo de veredas con mangueras. Está harto probado la cantidad enorme de litros de agua que se derrocha de esa manera. A diario veo encargados de edificios que están largas horas con la manguera y hasta barren las hojas con los chorros de agua. No se puede creer. Es inconcebible que la Municipalidad siga permitiendo eso. Intendente Jatón: ponga a los inspectores a recorrer todos los edificios, e informar que 'el agua es necesaria para vivir y no para las veredas'. Pienso, además, que el concejal Perman, preocupado él por una vida saludable, será quien encabece toda esta movida. ¡¡Cuidemos el agua para la vida, no para el cemento!! Gracias a El Litoral".

¿Renovación de la licencia por cambio de domicilio?

UN LECTOR

"Quería hacer una reflexión con respecto a un artículo de la Ley Nacional de Tránsito, que es el que determina que cuando uno cambia de domicilio, el carnet de conducir, la licencia, a los 90 días caduca, porque hay que renovarla, de tal forma que coincida el domicilio del DNI con el que indica la respectiva licencia. En realidad me parece un despropósito, porque tenemos un carnet que nos habilita a manejar en el Mercosur, pero si nos mudamos de ciudad tenemos que renovar el carnet de conductor. Es una cosa de locos. Y digo mal: no es si nos mudamos de ciudad. Sin cambiar de distrito, supongamos en Santa Fe me mudo del barrio María Selva a Candioti Sur, mi carnet a los 90 días no sirve más. Yo no sé si las autoridades municipales están haciendo una mala interpretación del artículo, o si realmente es una aberración jurídica, como parece que estamos acostumbrados. Solicito a nuestros legisladores que tomen en cuenta este asunto, porque enloquecen a la gente. ¿Qué sentido tiene que si yo me mudo de calle Güemes al 35 a Güemes al 37 tenga que cambiar de carnet porque he cambiado de domicilio, dentro de la misma ciudad y barrio? Acá hay algo que no se entiende, que se malinterpreta. Hay excesos de tributos. Lo concreto es que le pasa a mucha gente que ni sabe de la existencia de este artículo y de golpe y porrazo se encuentra en un control donde le dicen: señor usted anda sin carnet, éste no sirve más. Esta es otra de las tareas pendientes de los legisladores. Pareciera que gozan en complicarnos la vida y en sacarnos dinero permanentemente, porque otra explicación no hay. Yo le pido al diario por favor que no deje este tema en mi simple mensaje. Investiguen, denles el micrófono a alguna de las autoridades competentes para ver cuál es el razonamiento, porque es incomprensible".

China y la pandemia

MARIO PILO

"A pesar del silencio oficial de China, incluso de los asesinatos de médicos de Wuhan y a pesar de la inacción cobarde y temerosa de la ONU y de la OMS, cada vez es más claro que la pandemia, que aún sigue y seguirá, fue producto de una inundación y descuido en un centro de investigaciones biológicas de Wuhan. Sus empleados compraban alimentos en el cercano mercado central de esa ciudad, donde comenzó todo. Se entiende que no se trató de una conspiración y ataque biológico, pero qué hacían y siguen haciendo en tal laboratorio. Uno de los tantos que existen en el mundo, en eterno peligro. Porque China, que se apoderó de la economía mundial, no fue al menos suspendida de la ONU y de todos los organismos del mundo civilizado y culto. Gracias a El Litoral por darnos el espacio para compartir opiniones libres".

Llegan cartas

No llores por mí Argentina

ING. LUIS LOMBÓ

En los últimos días han salido publicada en lo medios periodísticos, una situación que si bien es conocida por miles de familias, que ven cómo sus hijos deben emigrar de nuestro país, es muy poco analizada y menos difundida por quienes dirigen los destinos de nuestra patria.

Un informe de la Radio Télévision Suisse (RTS), que retrata la emigración de jóvenes profesionales de Argentina, señala en su portada: "Fuga de cerebros sin precedente", y en dicho informe analiza las cuestiones más relevantes, que llevan a muchos jóvenes, la mayoría con media o alta preparación, a probar suerte en otras tierras.

Por otra parte, hace pocos días, el ex embajador Jorge Yoma señalaba públicamente "la emigración de jóvenes talentosos es una tragedia", y agregaba: " Ya me está cansando este asunto de ir a Ezeiza, a despedir hijos. A ver si arreglamos este bendito país".

Argentina, el otrora gran país que recibió inmigrantes con la consigna de "Gobernar es Poblar" y que estableció en el Preámbulo constitucional "… para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino", hoy expulsa a esos nietos o bisnietos, de esas mujeres y esos hombres que vinieron a forjarse un futuro, trabajar sin descanso y hacer grande esta Nación.

En el mundo actual, el mayor capital de una sociedad es el conocimiento, y es este conocimiento aplicado el único capaz de generar progreso, riqueza y trabajo.

Nuestro país se ha empobrecido de una forma atroz. Hoy hay millones de argentinos debajo de la línea de la pobreza, y eso nos debe avergonzar como sociedad.

Pero esa pobreza, que se mide en forma económica, difícilmente pueda ser revertida si no somos capaces de detener el gravísimo empobrecimiento intelectual al que se está sometiendo a la Argentina.

Sería muy importante que la dirigencia de todo tipo, política, empresarial, comunicacional, religiosa, social, repare en esta situación y comience a revertirla. El reloj sigue corriendo. Cada día que pasa, y más jóvenes emigran, damos como Nación un paso hacia adelante a una mayor decadencia.