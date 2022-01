https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.01.2022 - Última actualización - 16:58

16:52

Alarmas encendidas ante el avance de Ómicron

COVID-19 en el sur santafesino: vinculan nueve muertes con "no vacunados"

El director de Salud en esa región santafesina, volvió a solicitar precauciones a la población en la tercera ola de coronavirus y señaló que ya el sistema sanitario se empieza a “tensar” por la creciente internación Covid en Clínica y UTI. Inquietan la seguidilla de fallecimientos en General López, las personas que deciden no vacunarse y las aglomeraciones sin precauciones en reuniones sociales, que impactan una semana después en hospitales y sanatorios de la región.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Por Juan Franco Visiblemente preocupado por la situación sanitaria en el sur santafesino, el director regional de Salud, Pedro Bustos, explicó que “hoy la situación en toda la región es muy distinta a la de hace unas cuantas semanas”, tras lo cual hizo hincapié en que “ya estamos viendo muchas camas de terapia intensiva ocupadas y eso hace encender las alarmas, porque si bien todos sabemos que Ómicron es una variante de escasa agresividad, también conocemos que en el volumen general, la alta contagiosidad deriva en una alta ocupación de camas”. Y amplió: “Esta mayor ocupación empieza a tensar el sistema de salud, porque cada vez que en una sala se aloja un paciente Covid, se inutilizan todas las que están en los alrededores y eso empieza a quitar espacio para la atención polivalente, desde una neumonía hasta un post-quirúrgico”. Más adelante, el funcionario provincial reseñó que en la primera quincena de enero ya suman nueve decesos por Covid de la región, de los cuales ocho sucedieron en Venado Tuerto, aunque la mayoría de esos pacientes eran oriundos de otras localidades del departamento General López. Tras detallar la información oficial proporcionada por el referente regional de Epidemiología, Daniel Agostinelli, observó que, más allá del diverso origen geográfico, “el factor común de la mayoría de los hospitalizados -que hicieron cuadros graves y murieron- es que carecían de los esquemas vacunatorios recomendados”. Tenés que leer Coronavirus: el perfil de los internados y fallecidos en Santa Fe y Argentina durante la tercera ola “Por eso insistimos en que la vacuna es un pilar fundamental en este momento de la batalla contra el virus. Está claro que el contagio se va a producir igual, sobre todo si no se actúa con los cuidados necesarios, pero a estas alturas está demostrado largamente que la vacuna evita internaciones, y cuando éstas igualmente se producen, también se verifica que no son cuadros tan graves como para poner en riesgo la vida”, aseveró Bustos. “Es muy importante evitar el contagio, porque a mayor infección, mayor internación, y eso conspira contra las cirugías programadas, por ejemplo, como ya ocurre en otras partes de la provincia. También el hipertenso, el diabético, el oncológico, el HIV, son postergados porque los pacientes Covid se transforman en prioridad, porque están aislados, porque tienen tos, porque generan demanda que, a veces, obliga a desatender otras patologías, con el riesgo que eso significa”, reconoció el médico pediatra, en un enérgico llamado a la responsabilidad y la empatía de los ciudadanos. Festejos sí; desmesuras no En cuanto a la alta contagiosidad en Venado Tuerto, que llegó a sumar más de 250 casos positivos en una sola jornada en la primera quincena de enero, respecto de ciudades como Rufino, por ejemplo, con picos de sólo una veintena de casos diarios, el director de Salud opinó que “en las localidades más pequeñas, los eventos artísticos no son tan numerosos, pero en las grandes ciudades, donde se reúne mayor cantidad de público, y por lo general no se observan precauciones, el riesgo de propagación es muy alta”. Y añadió: “A los 7 o 10 días de esta clase de aglomeraciones se empiezan a sentir los efectos en el sistema sanitario”. Sin embargo, evitó situarse en un extremo restrictivo, acordando que “también hay que atender la salud mental, a través de la recreación. No creo conveniente caer en las prohibiciones totales, sino que hay que hacer un balance. Entonces, el ideal es organizar actividades festivas, pero asegurando que se lleven a cabo con todos los cuidados para disminuir en lo máximo posible las infecciones”. Respecto de las habilitaciones de estos eventos masivos, Pedro Bustos aclaró que esas potestades no forman parte de su órbita, y señaló que en ese sentido se establecieron protocolos provinciales “y cada municipio o comuna no puede hacer menos que lo instruido por la Provincia o la Nación, pero sí más, es decir que puede suspender, puede postergar, puede limitar”, especificó, en acuerdo con la decisión municipal de postergar la fiesta Bresh que estaba prevista para el próximo sábado en Venado Tuerto. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

