Chano Charpentier está de novio y no es con Natalie Pérez

Para sorpresa de todos, a finales de diciembre el cantante fue visto muy acaramelado con otra joven en un evento en el Hipódromo de Palermo. La muchacha en cuestión es Sofía Santos de 23 años, influencer y modelo que cuenta con más de 120 mil seguidores en su Instagram.

Desde que Chano volvió a los escenarios, tras el peligroso episodio que vivió con la policía al haber recibido un disparo en medio de un brote psicótico, sus seguidores se preguntan si el corazón de su ídolo está ocupado.

En los últimos tiempos circularon fuertes versiones de un posible romance entre el músico y Natalie Pérez, y si bien fueron vistos juntos, ambos se encargaron de desmentir esos rumores.

En las publicaciones de su perfil, el líder de Tan Biónica le expresa su amor con halagos y emojis de corazón. Thank you for watching Chano le deja comentarios en las publicaciones a su novia, Sofia Santos.

Recientemente fueron vistos paseando por Capilla del Señor, y si bien no subieron nada juntos en las redes, accedieron a retratarse con los fanáticos que les pidieron fotos. Ahora, parece que la pareja decidió dar el próximo paso para oficializar su noviazgo, compartiendo imágenes en las que se mostraron muy cariñosos.

Incluso, Santos mostró en sus historias que con el intérprete pasaron por la peluquería a hacerse un cambio de look.