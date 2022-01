https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.01.2022 - Última actualización - 20:05

19:50

Ella es menor de edad

Martita Fort: "Daniel Osvaldo se me pegó; no sé quién es el viejo ese"

El ex de Gianinna Maradona buscó a la hija de Ricardo Fort en medio de una fiesta en Miami

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

El Litoral en en

Ella es menor de edad Martita Fort: "Daniel Osvaldo se me pegó; no sé quién es el viejo ese" El ex de Gianinna Maradona buscó a la hija de Ricardo Fort en medio de una fiesta en Miami El ex de Gianinna Maradona buscó a la hija de Ricardo Fort en medio de una fiesta en Miami

Daniel Osvaldo (36) parece haber dejado a un lado sus intenciones de enseriarse con Gianinna Maradona y se ha dedicado a vivir su vida de soltero en Miami. Sin embargo, a pesar de que siempre es capturado con chicas en restaurantes y bares, se conoció que estuvo muy cerca de Martita Fort (17) en un boliche. Guido Záffora habló con el entorno de la hija de Ricardo Fort y estos le aseguraron que a pesar de que varios negaron que hubo un acercamiento por parte de Daniel Osvaldo, el ex de Gianinna Maradona sí estuvo rondando a la nena del Comandante: "Hablé con los amigos de Marta. Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'". Además, el panelista de "Es Por Ahí Verano" (América TV) no dudó en compartir lo que dijo la heredera de Fort sobre Daniel Osvaldo: "Esto es exclusivo, palabra de Marta Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién era el viejo ese. Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones. Se acercó pero yo no sabía quién era el viejo ese".

El Litoral en en

Temas: