Nadal ganó en sets corridos y avanzó la tercera ronda del Abierto de Australia

El español Rafael Nadal, quinto en el ranking de la ATP y candidato a ganar el certamen, avanzó esta madrugada a la tercera ronda del Abierto de tenis de Australia al vencer al alemán Yannick Hanfmann (126to) por 6-2, 6-3 y 6-4 al cabo de dos horas y 42 minutos de juego.



Nadal, que fue campeón en el Open oceánico en 2009, en la próxima ronda enfrentará al ruso Karen Kachanov (30mo), que superó al francés Benjamin Bonzi (63ro) por 6-4, 6-0 y 7-5.



En cuanto a los argentinos, solo quedan dos en la competencia, Diego Schwartzman (13ro) y Sebastián Báez (95to), quienes jugarán en la noche de hoy de Argentina.



Schwartzman, que le ganó al serbio Filip Krajinovic por 6-3, 6-4 y 7-5, lo hará ante el local Christopher O'Connell (173ro), que venció al francés Hugo Gastón por 7-6 (7-4), 6-0, 4-6 y 6-1.



En tanto, Báez sorprendió al español Albert Ramos-Vinolas (44to.) al vencerlo por 6-4, 4-6, 6-3, 1-6 y 6-2 y hoy tendrá un duro partido ante el griego Stéfanos Tsitsipas (4to.), que derrotó al sueco Mikael Ymer (82do) por 6-2, 6-4 y 6-3.

Rafa rolls on 💪



🇪🇸 @RafaelNadal puts in a top performance to move past Yannick Hanfmann 6-2 6-3 6-4. #AusOpen • #AO2022

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/MjWumk2z27