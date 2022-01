https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.01.2022 - Última actualización - 9:17

9:14

Confirmó la llegada del arquero uruguayo Mele y aseguró que "Munúa quiere tres o cuatro refuerzos más para el nuevo Unión". Volvió a insistir con los 150 millones que le deben: "Nuestro problema es San Lorenzo", aseguró el pope rojiblanco.

A pocos meses de las elecciones ¿Spahn 2025?: "Los socios ratifican la necesidad para que continuemos" Confirmó la llegada del arquero uruguayo Mele y aseguró que "Munúa quiere tres o cuatro refuerzos más para el nuevo Unión". Volvió a insistir con los 150 millones que le deben: "Nuestro problema es San Lorenzo", aseguró el pope rojiblanco. Confirmó la llegada del arquero uruguayo Mele y aseguró que "Munúa quiere tres o cuatro refuerzos más para el nuevo Unión". Volvió a insistir con los 150 millones que le deben: "Nuestro problema es San Lorenzo", aseguró el pope rojiblanco.

El presidente Luis Spahn brindó una extensa entrevista por LT9 AM (1150) y explicó todos los temas que le interesan por estas horas al Mundo Unión:

- "Es un mercado de pases con mucha escasez. Con jugadores queriendo a irse al exterior y con dos equipos más en Primera (Tigre y Barracas Central). Entonces, estamos todos tal vez pujando por las mismas alternativas. En esa puja, entra lo incorrecto, con clubes que no están al día y ofrecen lo que no pueden pagar".

- "Creo que tenemos derecho a contar con muchas ilusiones. En 2021 teníamos un tándem de once jugadores con rendimientos satisfactorios y en el banco alternativas para pelear por ser titulares. Hoy no están (Juan Manuel) García y (Enzo) Roldán; los demás de la base se quedaron, entonces hay algo importante y se suman refuerzos. Debe ser el equipo, si tomamos la vieja usanza, que mantuvo la base de los 16 que antes firmaban planilla y que ahora son más. Esto habla de la perspectiva de crecimiento".

- "Los resultados siempre posibilitan un mejor posicionamiento del oficialismo. Si uno mira que cumplimos procesos, se ve un plan de crecimiento. Los socios no los transmite en la calle y nos ratifican la necesidad de que continuemos como opción y nos alientan".

- "Estamos hace un mes detrás de Roldán. Nos vienen dilatando la decisión (por Boca). Hace unos días nos dijeron que iban a esperar una semana más. El chico manifestó su deseo de jugar en Unión, donde la remó y se esforzó para jugar. Siente que acá tiene casi la camiseta puesta. Siempre pensamos en hacer todas las gestiones posibles, porque estamos convencidos que Enzo es una pieza importante. Insistiremos hasta último momento. Empezamos con un préstamo y terminamos con una oferta de compra, que tiene 22 días y no se resuelve. La novela de (Darío) Bendetto lleva dos semanas y puede estar atado a eso, ya sea por sí como por el no. Define Boca, pero no tuvo una respuesta final tampoco con el jugador. Haremos todo lo posible para tenerlo, pero Boca tiene sus tiempos y en cualquier negociación opta por sí mismo sin pensar en los terceros".

- "Hicimos una oferta superadora por García. De multiplicar su ingreso, casi por cuatro. El representante pensó que tenía muchas alternativas y curiosamente estamos a 18 y el jugador no tiene club. Están cometiendo un error pensando que esto es una lotería. Los delanteros van llegando. Ya tenemos uno. No creo que la política haya sido muy acertada la del representante. Cada uno opera como quiere. No está descartado, pero jugaron las cartas y cantaron falta envido y truco, pero no sé si se le va a dar"

- "Hubo una oferta (por Gastón González) de hace 20 días, que no estaba en nuestra consideración. Unión no salió a vender jugadores y tampoco le dijo a los representantes que ofrezcan. En julio nos planteamos no vender tanto en base al crecimiento. Tuvimos pedidos de cinco préstamos. Se contemplaría solo una venta, que sea importante, y en el receso máximo dos. Hubo una oferta por González que se mejoró y mejoró, pero no estaba dentro de lo esperado. De igual manera, no se descarta todavía que llegue algo mayor. Hay una política y desafíos y queremos insistir en eso".

- "Lo del arquero (Mele) está prácticamente cerrado. Podría llegar al Mundial de Qatar. Es una operación importante para jerarquizar el plantel. Se viene una intensidad de partidos y tenemos que contar alternativas de primera línea".

- "Tal vez los refuerzos serían más de los que pensamos los dirigentes, como tres o cuatro más. Pero todo dependerá del mercado. El entrenador quiere tener una cobertura importante".

- "Jonatan Alvez está cerca, pero es complicado por estar en el exterior. Hicimos una ingeniería de negociación importante. Somos un caso inédito de que buscamos afuera cuando todos los jugadores se quieren ir".

- "Con San Lorenzo hicimos tres refinanciaciones y pensamos que la última sería la final mediante un seguro de caución, pero San Lorenzo no cumplió. Evidentemente la magnitud del problema financiero es más grande de lo que imaginamos. Pensamos que la compañía de seguros iba a ejecutar el pago y no se dio así. Creo que San Lorenzo consiguió esa caución en forma política y la realidad es que antes de clavar el cuchillo decidió no reconocer el siniestro, en una forma de extender el pago".

- "Tenemos la vía civil para ejecutar la caución ante esta empresa que nos defraudó. Cuando pedimos un seguro por la deuda, nos sorprendió que apareciera una de primera línea, pero no pagaron. Por un lado, chocamos que en Liga Profesional y AFA se relajó un poco con los clubes que no pagan".

- "Rosario Central tuvo problemas para cancelar, pero terminó de pagar en septiembre. Nuestro problema es San Lorenzo, con una deuda de 1.300.000 dólares (el total fue de 2.500.000). Nos resintió un poco nuestra economía. Debíamos tener un plazo fijo en caso de haber cobrado. No hay una gran justicia en la cultura de los argentinos y se traslada al fútbol".

Un arquero para Munúa

"El arquero Santiago Mele será incorporación tatengue. Tiene 24 años y su último club fue Plaza Colonia de la Primera División de Uruguay. Luego de la revisión médica firmará contrato a préstamo por un año con opción de compra", oficializó Unión en redes sociales luego de lo que había sido el anticipo de El Litoral con la entrevista a uno de los gerenciadores del club uruguayo.