Mercedes mantiene la esperanza de que Hamilton continúe en la Fórmula Uno

AutMientras la Fórmula Uno se encuentra en receso hasta el próximo mes de marzo cuando se inicie la nueva temporada, los pilotos han comenzado con su pretemporada de cara al 2022.

Con la parrilla confirmada casi en su totalidad, se espera la definición de la decisión de Lewis Hamilton sobre su continuidad o no en la máxima categoría del automovilismo.

"Realmente espero que lo volvamos a ver" expresó el jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff.

Confiados en que el británico continuará una temporada más, Wolff señaló "No importa qué dificultades haya enfrentado antes. Toda su vida demostró que siempre habla en el circuito, que siempre responde en la pista"

Mientras se aguarda la definición, el equipo continúa con las expectativas sobre quien será el compañero de George Russell este año.

The Home of @MercedesAMG. ❤ George's first visit to Affalterbach ✅ pic.twitter.com/0xTh1mgsaA