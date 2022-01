"Loba Cumbiera Fest" en La Libre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las agrupaciones Loba de Río y Rincón Macondo compartirán este encuentro bailable. Se recibirán alimentos no perecederos para donar a Casa de Amparo para mujeres víctimas de violencia de género.

Este viernes 21 de enero desde las 21, en la biblioteca La Libre (Chacabuco 1979) se darán cita las agrupaciones Loba de Río y Rincón Macondo en el marco de la “Loba Cumbiera Fest”, un concierto bailable que da lugar a la presentación de estas dos nuevas agrupaciones que recientemente vienen sonando y haciendo bailar en el ámbito de la cultura popular local.

Cabe destacar que es un evento independiente y autogestivo (como es costumbre en este espacio cultural) y las entradas se pueden reservar anticipadas al 342 - 4348606 con un costo de $ 300 y en puerta a $ 400.

Además Habrá servicio de cantina. Se debe concurrir con barbijo respetando los protocolos sanitarios vigentes.

Sobre Loba de Río

Es una banda de música pop electrónico con influencias del folclore latinoamericano, que pretende generar un impacto positivo en las personas desde el arte de manera comunitaria.

Como militantes, encontraron un faro en la frase de Emma Goldman: “Si en tu revolución no puedo bailar no me interesa”. El camino es el disfrute, y es desde sus letras y música que buscan el goce de ser quienes son, revalorizando la importancia de la naturaleza, de la visibilidad de las mujeres en lugares de poder y buscando deconstruir la idea de que para militar y cambiar el mundo es necesario el sufrimiento y el sacrificio.

“Nuestras antepasadas lucharon por nuestros derechos, para que vivamos mejor, y si vivimos indignadas por lo que aún nos falta resolver, les habremos fallado, ya que han luchado en vano”, afirma la cantante Rut Gómez, quien compone este dúo junto al multiinstrumentista Julián Marcipar.

La banda se gestó en 2021: “Hace pocos meses, cuando me encontraba en un albergue de violencia de género lejos de mi ciudad y pasé un mes allí y otros tres meses en otro albergue. En este tiempo, aproveché para idear y componer junto a Julián Marcipar dos álbumes “Hembra” y “PutE le que lee” un álbum más bizarro y divertido que pensamos grabar el año que viene”. Y agrega: “Mi primer deseo es ayudar al albergue de mujeres que me cuidó y me mantuvo cuando más lo necesité, y poder donar un porcentaje de las entradas del primer show a este espacio y continuarlo en el tiempo. Siempre donar un porcentaje de las entradas a una causa que me parezca importante y me resuene”.

Sobre Rincón Macondo

Esta nueva agrupación nacida en la ciudad de Rincón reversiona cumbias clásicas del cancionero del Caribe colombiano y de otros países hechas famosas por autores y agrupaciones como Andrés Landero, Armando Hernández, María Mulata, Los Hijos del Sol entre otros. La integran artistas locales de reconocida trayectoria en la música popular latinoamericana y estudiosos del género que hoy llevan a los escenarios. Está conformada por Rut Gómez en voz, coros y güiro, Matías Marcipar en clarinete, Dalila Ortiz en bajo, Julián Marcipar en acordeón, Pablo Aristein en saxo barítono, Nahuel Albarracín y Sebastián Santa Cruz en coros, voz y percusión.