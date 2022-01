Video: megaoperativo policial para "recuperar" el control en una favela en Río de Janeiro

Centenares de policías fueron desplegados hoy en la favela de Jacarezinho en Río de Janeiro para "recuperar" el control de ese territorio acechado por grupos criminales, donde en mayo se ejecutó la operación policial más letal de la historia de la ciudad.





Desde muy temprano, 1.200 policías fuertemente armados irrumpieron en esa barriada del norte, considerada un bastión de la agrupación criminal Comando Vermelho, indicó la Policía Militar en Twitter.





"El gobierno del estado (de Río) empieza una recuperación del territorio en la comunidad de Jacarezinho. Comunidades aledañas también serán ocupadas", afirmó la fuerza en uno de los mensajes, acompañados con fotografías y videos de uniformados vestidos de negro patrullando las calles.





Hasta el momento la situación era de "aparente tranquilidad" y no se registran "tiroteos" entre bandas y las autoridades, afirmó el vocero de la Policía Militar, Ivan Blaz, de acuerdo a lo que informó la agencia de noticias AFP.





"Era necesario que hiciéramos este trabajo de cerco y ahora nos toca buscar el cumplimiento de órdenes de búsqueda y captura y verificación de antiguos mandatos de prisión", añadió Blaz.





La megaoperación forma parte de un programa de la gobernación, bautizado Ciudad Integrada, para transformar "las comunidades del estado de Río" donde actúan bandas criminales y narcotraficantes, precisó el gobernador Cláudio Castro en Twitter.





"Fueron meses elaborando un programa que cambie la vida de la población, llevando dignidad y oportunidad. Las operaciones de hoy son apenas el comienzo de un cambio que va más allá de la seguridad", señaló.

Damos início a um grande processo de transformação das comunidades do estado do Rio. Foram meses elaborando um programa que mude a vida da população levando dignidade e oportunidade. As operações de hoje são apenas o começo dessa mudança que vai muito além da segurança.