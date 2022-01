https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.01.2022 - Última actualización - 11:49

11:46

Deuda con el FMI

Mauricio Macri respondió en las redes a la carta publicada por Cristina Kirchner

El ex presidente adhirió al análisis de su ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, sobre la deuda contraída bajo la gestión de Alberto Fernández.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Deuda con el FMI Mauricio Macri respondió en las redes a la carta publicada por Cristina Kirchner El ex presidente adhirió al análisis de su ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, sobre la deuda contraída bajo la gestión de Alberto Fernández. El ex presidente adhirió al análisis de su ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, sobre la deuda contraída bajo la gestión de Alberto Fernández.

Tras la dura misiva de la vicepresidenta en la que habló de “pandemia macrista”, el ex presidente Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para responder las acusaciones en su contra y devolver el ataque. Tenés que leer "La pandemia macrista": Cristina Kirchner apuntó contra la oposición en medio de la negociación con el FMI Al haber sido culpado por haber contraído una deuda millonaria con el FMI, el ex mandatario optó por compartir dos tweets de su exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien efectuó un análisis de la situación. Demonizan a Macri porque "endeudó al país", pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri. Y recién van por la mitad de su desgobierno!!#FanáticosDeLaMentira pic.twitter.com/eGO2S1x5iP — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) January 18, 2022 “Demonizan a Macri porque 'endeudó al país', pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri. Y recién van por la mitad de su desgobierno!!”, escribió el economista, acompañado por el hashtag “#FanáticosDeLaMentira”. Al tuit le sumó un gráfico de barras que grafica la comparación de la deuda contraída en los dos años de gestión de Alberto Fernández con la de Macri. Tenés que leer Juntos por el Cambio reclama conocer el plan ante el FMI Luego, el exmandatario optó por reflotar otra publicación de Prat Gay del 9 de enero en contra de Cristina Kirchner. “CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$ 129 mil millones. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro. #NoMientanMás”, manifestó el exministro. CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$129 mil millones.

Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro.#NoMientanMás pic.twitter.com/nmMgsh4QmN — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) January 9, 2022 Y agregó: “Dejaron vencimientos de deuda equivalentes a un FMI por año cuando se fueron y ahora que volvieron baten su propio récord de deuda Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia abajo y de abuso del BCRA. Basta de victimizarse: háganse cargo de una vez del entuerto en el que metieron y siguen metiendo a la Argentina!!”.

El Litoral en en

Temas: