https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.01.2022 - Última actualización - 11:59

11:53

El club ubicado en Obispo Príncipe 350 del barrio de Guadalupe sopló la velita de su aniversario número 90. Directivos, personal, socios y todo un barrio disfruta del deporte en un maravilloso lugar.

En pleno crecimiento Banco Provincial: 90 años de trabajo, pasión y sueños cumplidos El club ubicado en Obispo Príncipe 350 del barrio de Guadalupe sopló la velita de su aniversario número 90. Directivos, personal, socios y todo un barrio disfruta del deporte en un maravilloso lugar. El club ubicado en Obispo Príncipe 350 del barrio de Guadalupe sopló la velita de su aniversario número 90. Directivos, personal, socios y todo un barrio disfruta del deporte en un maravilloso lugar.

"La maravillosa sensación que nos provoca llegar al club y ver que todo funciona como uno lo soñó", eso piensan estos personajes que forman parte de la historia de éste gigante que hoy festejan un nuevo cumpleaños. Y lo soñaron aquellos fundadores que buscaban tener algo especial, de esparcimiento, en un lugar estratégico de la ciudad.

Resulta tierno ver como los más chicos disfrutan de sus antiparras, gorritos de goma y flotadores. La voz de los profes anuncian que la colonia está en marcha y con ello la ilusión de los más pequeños.

"Hoy tenemos 350 chicos en la Colonia de Vacaciones que ya cumplió 37 años. Estamos muy contentos por poder trabajar con los protocolos establecidos y además, le agradecemos a los padres que cada año confían en nosotros para dejar a sus hijos. Banco es un club familiar donde hay actividad para todos y todo el año. Además, seguimos creciendo en el campo de deportes de Aristóbulo del Valle, donde el fútbol y el hockey son nuestra bandera, entre otros deportes". Víctor Cóceres, Vice director de la Colonia y DT de fútbol .

Los nadadores en todos sus niveles muestran sus progresos y los más grandes, que por recomendación médica, se animan a tomar sus flotadores y comprobar que el agua ayuda, inspira, motiva, emociona e invita a seguir viviendo con una calidad de vida superior a la imaginada. Así transcurre el día a día en la institución del tradicional barrio de Guadalupe.

Cada lugar, cada área fue creciendo con mucho esfuerzo. Con aciertos, con errores, con miles de historias que hoy, con el paso del tiempo, provocan risas, mucha nostalgia y planifican un camino lleno de ilusiones y renovadas esperanzas.

Han pasado muchas personas por esta institución que le dieron continuidad y prestigio al club que está cumpliendo en este mes de enero del 2022, sus primeros 90 años de vida.

Este gigante que desde Guadalupe respira junto al deporte en toda la manzana. El lugar está lleno de nombres. De deportistas que nacieron y se destacaron en diferentes disciplinas. De hombres y mujeres que integraron comisiones directivas aportando ganas y horas de sus vidas.

El 9 de enero de 1932 fue el inicio, se levantaron los cimientos, las estructuras para ir ganando el afecto y el respeto de todos los santafesinos con la práctica de; tenis criollo, natación, fútbol, básquet, vóley, hockey, artes marciales, ajedrez, patín, gimnasio y muchas actividades más, que con el paso del tiempo, se fueron agregando, sumado al predio en Aristóbulo del Valle. Los salones de fiesta. Y su cantina junto al gran quincho y jardín arbolado que lo hace único.

Obispo Príncipe 350 es el mojón. El punto de referencia. El lugar donde uno pasa por ahí y algo siente, verdad? "A mi me parece sentir botar la americana y ver a "Chochy" Lipowy tirar al aro" dice Fabián, "Pero no me haga caso, son cosas de un loco enamorado por las historias de los clubes".

Un hombre de la casa

Gabriel Perrenaud es el actual presidente del club bancario. Lejos de bajar los brazos, los directivos apuestan fuerte para salir adelante de momentos muy difíciles que atravesaron en tiempo de pandemia. Hoy, con el apoyo de los socios, que disfrutan de las instalaciones y como consecuencia de cada uno de los deportes que allí se practican, el club festeja 90 años.

-¿Cómo está hoy la institución, Gabriel?

-Estamos bien. Con la economía saneada que no es poco. En tiempos difíciles pudimos salir adelante y por eso el apoyo de los socios fue fundamental.

Gabriel Perrenoud. El presidente de Banco Provincial nació y creció como deportista en la institución bancaria. Foto: Manuel Fabatía

-¿Cuál es el número de socios con los que cuenta hoy el club?

-Hoy tenemos 1200 socios. No debemos olvidar que estamos en temporada de verano y que llevamos a cabo la colonia de vacaciones, estos datos nos permiten incrementar el número.

-El club es como una empresa, ¿Cuánto personal trabaja en la institución?

-Sí, en la actualidad hay 14 empleados y eso significa un aporte importante que debemos afrontar a pesar de todo.

-Si bien son tiempos difíciles, ¿Cómo vienen con el tema obras en el club?

-Estamos bien. El mantenimiento es primordial. Acá en Guadalupe ya no tenemos espacio para seguir creciendo eso significa que estamos trabajando muy fuerte en el predio de Aristóbulo del Valle. Allí, hemos crecido en fútbol y hockey, además se hicieron trabajos de infraestructura como el gimnasio y otras ampliaciones. Espacio tenemos, debemos ir haciendo lo que podamos con el dinero que dispongamos. Estamos bien, conformes porque es un predio enorme que requiere de mucha atención y compromiso de parte de todos los que formamos la Comisión Directiva.