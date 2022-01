https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 19.01.2022 - Última actualización - 15:14

14:28

Las cirugías programadas se realizan con normalidad, según afirmaron a El Litoral. En las terapias intensivas hay un 49% de ocupación.

Pese al avance de Ómicron Aseguran que el sistema de salud privado de Rosario tiene "amplia disponibilidad" de camas para pacientes covid y no covid

La tercera ola de la pandemia de covid-19 se siente en la cantidad de contagios en Rosario. Afortunadamente, el sistema de salud privado de esta urbe tiene disponibilidad de camas para pacientes covid y no covid. Distinto al panorama en la ciudad de Santa Fe, las cirugías programadas no se han tenido que suspender y los sanatorios funcionan con normalidad a pesar de esta coyuntura tan atípica.



Roberto Villavicencio, director de Grupo Oroño (GO), habló con El Litoral sobre la situación de los nosocomios privados en la Cuna de la Bandera: “En terapia intensiva, tenemos una disponibilidad del 51 por ciento de 440 camas (49% de ocupación). Es decir, una amplísima disponibilidad si algún paciente requeriría terapia intensiva con asistencia mecánica-respiratoria. En cuanto a camas generales, hay un 21 por ciento de disponibilidad de camas (79% de ocupación) en el sector privado en la ciudad de Rosario”. El doctor señaló que hay capacidad frente a la demanda. En cuanto a camas con pacientes con covid, Villavicencio señaló que representan un 12 por ciento en la parte de terapia intensiva y un porcentaje levemente superior en la de internación general.



Distinto al panorama en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad del sureste provincial se continúa con las cirugías programadas. “En Rosario, felizmente esto todavía no ocurre. Tenemos atención regular de los pacientes que están enfermos de padecimientos no covid”, subrayó el director de GO.





Como es de público conocimiento, la variante Ómicron es más contagiosa que las versiones anteriores del coronavirus. Esto lógicamente trae complicaciones en cualquier sistema sanitario. “La contagiosidad elevadísima, siete veces superior al resto de las cepas, ha hecho que una cantidad muy grande de personas (se contagien), tres veces más que en la segunda ola -dijo Roberto Villavicencio-. En mayo (de 2021), en el pico de la segunda ola, hubo 40.000 infectados por día (en Argentina) y ahora hay 120.000, 125.000 por día. Y además el índice de positividad de testeos es del 70 por ciento”.



El centro exclusivo covid inaugurado en 2020 por el Grupo Oroño en calle Córdoba al 2.200 atiende en la actualidad a unos 1.000 pacientes por día. Según aseveró el médico, por suerte muy pocos de estos requieren cuidados de internación.



Consultado con relación a la continuidad de la pandemia, Villavicencio señaló: “Es muy difícil de poder determinarlo. Nosotros estamos viendo con el diario del lunes lo que pasa en Sudáfrica, en Europa, en países que tienen más avanzado el tema del covid, uno está viendo que hay una supuesta disminución de la cantidad de contagios. Por lo menos en Sudáfrica han bajado los contagios y siempre de alguna manera estas cepas son mucho menos agresivas desde el punto de vista de provocar una enfermedad severa en los pacientes”. Puntualizó que ayer, martes 18, fallecieron 10 pacientes por esta patología en nuestra provincia. “Todos tenían más de 70 años -remarcó-. La edad de los adultos mayores es un elemento de vulnerabilidad para el virus. ¿Quiénes están agravando la enfermedad? En general, la gente mayor y aquella que tiene enfermedades preexistentes. Enfermedades respiratorias graves, cardiovasculares, oncológicas, que están en tratamiento de inmunosupresión por trasplante o por cáncer. Todos esos pacientes son los más vulnerables. Son los que más hay que cuidar que no se vuelvan a contagiar o que se contagien”.



Por último, el profesional destacó el proceso vacunatorio en la bota: “La vacunación es en este momento imprescindible. Eso se está desarrollando muy bien en toda la provincia de Santa Fe y es la única solución para este virus”.