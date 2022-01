Harry Styles vuelve a la Argentina: se presentará el 3 de diciembre en el estadio Monumental

El cantante, autor y actor británico Harry Styles, quien fuera integrante del grupo pop juvenil One Direction, concretará su esperada segunda actuación en la Argentina el próximo 3 de diciembre con un recital que, debido a la demanda del público, tendrá por sede el Estadio de River Plate.

El artista, que ya había pasado por el país en 2018 en el marco de la gira “Live On Tour”, iba a regresar en 2020 con un concierto en el Hípico que debió ser suspendido a raíz de la pandemia, pero la reprogramación de la visita amplía su impacto ya que se mudará al Monumental.

I’m so happy to announce that ‘Love On Tour 2022’ is finally coming to the UK, Europe and South America.



Public on sale begins on Friday, Jan 28. Check your venue website for further information about your show, and protocols.



I’m so excited to see you. Thank you, I love you. H pic.twitter.com/M9Wg9AXczA