Televisión Flavio Azzaro pidió disculpas por sus dichos contra la comunidad LGBT+: "Fui impertinente en todos los aspectos"

Flavio Azzaro se convirtió en Tendencia en las redes sociales, donde recibió un gran número de críticas, a raíz de sus dichos fuera de lugar sobre la comunidad LGBT+ mientras brindaba la información del atentado incendiario a un espacio cultural Maricafé, en su ciclo en Crónica TV.

Al aire, el periodista y conductor señaló: “Hablé de la comunidad de una manera despectiva. Tendría que empezar a pensar por qué hablé así. No le di importancia al ataque que había recibido el lugar. No fui empático con los que sufrieron esta agresión. No estuvo bueno".

"Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema del que entienda mucho. Soy un ignorante, está mal que lo sea y voy a tratar de ocuparme para dejar de serlo. Fui desubicado porque en ningún momento recibí la información que en un bar LGTB+ no dejen entrar a un heterosexual”, agregó.

"No es un tema fácil para tratar y no da para hacerse el banana, como lo hice", sostuvo Azzaro.

Sobre las críticas que recibió, manifestó: “Es entendible que se hayan enojado. Le voy a meter más a estas cosas, porque no es un tema del que sepa y está mal. Lo que hice fue desde un lugar muy ignorante".

"El comentario fue producto de vivir en una sociedad que como yo es homofóbica y es machista. Porque yo todavía soy un tanto homofóbico y un tanto machista. Y tendría que ocuparme por cambiar. Primero porque soy un ser humano y segundo porque trabajo en un medio de comunicación. Quizás porque no entendía de qué estaba hablando seguí como un pelotudo", cerró.

Todo comenzó el martes, cuando luego de la información que brindó su colega Carolina Bisgarra sobre al ataque al bar Maricafé, Azzaro preguntó: “¿Hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”.

“Nosotros no formamos parte de la comunidad, Flavio. Entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita hacer esa comunidad y sentirse más cómodo tal vez, más respaldado”, le respondió Bisgarra, viendo la intención del conductor de desviar el tema.

Pero él continuó: “Yo solo pregunté si podía ir porque si no parece un poco discriminador. A mí que me gustan las mujeres, ¿puedo ir?”.

Luego, en su cuenta de Twitter, donde se cruzó, entre otros, con Guido Záffora y Santiago Maratea, Azzaro se refirió a los cuestionamientos: "Me encanta porque son inclusivos pero te dicen 'ojalá te echen de la televisión, no puedo creer cómo pensás'. Son ellos los fachos. En la gran mayoría de los casos, actúan y se expresan idéntico a lo que dicen aborrecer. Son resentidos".