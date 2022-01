https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Argentina es el quinto país del mundo con más casos de coronavirus

Según Our World in Data, el país tiene un índice de positividad de casos de un 72.5 por ciento: dos de cada tres test dan positivo. Este miércoles se registraron 128.321 contagios de coronavirus y 208 muertes: la cifra más alta de víctimas en cuatro meses y la mayor de esta tercera ola.

Crédito: Reuters

Argentina se convirtió en el quinto país en el mundo con más casos de coronavirus registrados en un día, según Our World in Data. De acuerdo con la base de datos, Estados Unidos encabeza este listado, seguido de India, Italia y Brasil. El sitio editado por profesionales de la Universidad de Oxford develó que el país tiene un índice de positividad de casos de un 72.5 por ciento. Esto sucede mientras se abre y da libertad frente algunas restricciones y, a su vez, la variante ómicron hace presencia en el país y la región. Esto significa que 2 de cada 3 personas dan positivos. El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 19 de enero que, en las últimas 24 horas, se registraron 128.321 contagios de coronavirus y 208 muertes: la cifra más alta de víctimas en cuatro meses y la mayor de esta tercera ola. Tenés que leer Coronavirus en Argentina: reportaron 128.321 casos y 208 muertes, máxima de la tercera ola Con las cifras notificadas este miércoles, suman 7.446.626 los contagios de Covid-19 notificados en la Argentina desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, en tanto fallecieron hasta el momento 118.628 personas con motivo de esta enfermedad. Los casos activos de la enfermedad suman 943.655, en tanto hasta el momento lograron recuperarse 6.384.343 personas de la enfermedad y asciende a 31.095.885 la cantidad de testeos realizados hasta ahora en la Argentina. Actualmente, son 2.310 los pacientes internados con Covid-19 en camas de terapia intensiva, en tanto el porcentaje de ocupación en salas UTI en todas las jurisdicciones nacionales por distintas patologías asciende al 45,2% en el sector público y privado, y al 44,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el caso de personas adultas. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 83.336.360, de los cuales 39.117.750 recibieron una dosis, 34.186.054 las dos, 2.956.763 una adicional y 7.075.793 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 93.854.553 y las donadas a 5.083.000. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

