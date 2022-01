Kreplak aseguró que pediatras que no indican la vacunación en niños cometen "mala praxis"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que el "problema" que tienen en la Provincia es la falta de "inmunización" de los menores de 11 años y responsabilizó de esa situación a "una mala praxis" de algunos pediatras, a la vez que cuestionó a la Sociedad Argentina de Pediatría por haber puesto en dudas la aplicación de la vacuna Sinopharm a los niños a partir de los tres años.

Kreplak consideró que "todavía hay consecuencias negativas de un error" que cometió la SAP al cuestionar la vacuna y, si bien aclaró que después "se desdijo", la incertidumbre quedó plasmada en los padres.

"Todavía hay muchos pediatras que, de una manera muy equivocada, errónea y, creo yo que, haciendo mala praxis, no indican la vacuna a los chicos", indicó el titular de la cartera sanitaria bonaerense.

Y agregó: "Me parece que es un peligro que tienen que subsanar".

Tras las declaraciones de Kreplak, el ex presidente de la SAP Omar Tabacco salió al cruce del ministro y aseguró: "Estas bravuconadas no ayudan a poner luz sobre la situación".

En declaraciones a radio Rivadavia, sostuvo que no conoce personalmente a Kreplak, aunque sí recordó una declaración del funcionario sobre el personal de la salud: "Recuerdo que había dicho que los médicos de a pie no sabíamos cosas que sí sabían las autoridades, y me acuerdo que le rememoré que las familias le preguntan a los médicos de a pie y no a los funcionarios", apuntó el especialista.

Tabacco insistió en que se debe avanzar en la vacunación de niños y estimo enero y febrero deberían ser los meses indicados para proceder con esa inoculación.

"No hay ninguna duda de que hay que vacunar a los chicos con las vacunas autorizadas por el ente regulador del país", remarcó en este sentido.

Kreplak, por otra parte, consultado sobre si están dadas las condiciones para el inicio de clases presenciales, reconoció que la preocupación es que la mayoría de los niños estén vacunados para empezar el ciclo lectivo 2022.

Asimismo, dijo que junto al ministro de Educación provincial, Alberto Sileoni, están trabajando para "poder ofrecer la vacunación en las escuelas el mes que viene", tras afirmar que "tiene que haber clases presenciales".

Por otra parte, el funcionario bonaerense destacó que el 90% de los habitantes de la Provincias se aplicó la primera dosis, mientras que el 22% ya tiene la tercera dosis.

Respecto al aumento de infecciones registrado desde fines de 2021, el ministro de Salud local aclaró que "en este contexto, deja de tener tanta importancia tener el diagnóstico de cada uno de los casos; lo importante es encontrar los graves a tiempo para que puedan tener una conducta terapéutica de mayor eficacia".

Además, sostuvo que "el eje principal es poder encontrar los casos graves para que pueden evolucionar a tiempo y no tanto contar los casos día a día como pasaba antes cuando había una correlación directa entre los infectados y los internados", tras sostener que el protocolo bonaerense indica que las personas contagiadas con factores de riesgo pueden ser tratadas con el suero de plasma convaleciente.

Al insistir en la importancia de las inmunizaciones, Kreplak indicó que "los vacunados tienen seis veces menos probabilidades de tener una enfermedad fatal y empieza a perder sentido contar los casos diarios".