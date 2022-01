https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.01.2022 - Última actualización - 4:15

4:13

Elecciones presidenciales de Brasil 2022

Lula podría conformar su fórmula presidencial con Geraldo Alckmin, ex gobernador paulista

Ante la pregunta concreta, el ex presidente brasileño dijo que no tenía "ningún problema" en presentar una candidatura conjunta con el ex dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), actualmente sin fuerza partidaria que lo represente. A su vez, señaló que solo faltaría saber a qué formación tiene previsto unirse Alckmin, o con qué agrupaciones políticas hará alianza el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el ex mandatario.

Luiz Lula da Silva y Geraldo Alckmin, posible fórmula de la centroizquierda para derrotar este año a Jair Bolsonaro. Crédito: Gentileza



Luiz Lula da Silva y Geraldo Alckmin, posible fórmula de la centroizquierda para derrotar este año a Jair Bolsonaro. Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Elecciones presidenciales de Brasil 2022 Lula podría conformar su fórmula presidencial con Geraldo Alckmin, ex gobernador paulista Ante la pregunta concreta, el ex presidente brasileño dijo que no tenía "ningún problema" en presentar una candidatura conjunta con el ex dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), actualmente sin fuerza partidaria que lo represente. A su vez, señaló que solo faltaría saber a qué formación tiene previsto unirse Alckmin, o con qué agrupaciones políticas hará alianza el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el ex mandatario. Ante la pregunta concreta, el ex presidente brasileño dijo que no tenía "ningún problema" en presentar una candidatura conjunta con el ex dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), actualmente sin fuerza partidaria que lo represente. A su vez, señaló que solo faltaría saber a qué formación tiene previsto unirse Alckmin, o con qué agrupaciones políticas hará alianza el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el ex mandatario.

Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, confirmó en las últimas horas su predisposición a presentar una candidatura conjunta con el ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin -actualmente sin partido-, en las elecciones presidenciales de este año. A su vez, señaló que solo faltaría saber a qué formación tiene previsto unirse Alckmin, o con qué fuerzas políticas hará alianza el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el ex mandatario. "No tengo ningún problema en presentar una candidatura con Alckmin para ganar y gobernar este país, pero no puedo decir nada todavía porque falta saber para qué partido irá o cuál será con el que hace alianza el PT", dijo este jueves Lula, en su primera conferencia de prensa del año, quien aclaró dijo que aún no había definido su propia candidatura. Lula confía que en Alckmin, sea cual sea el papel que finalmente asuma, esté junto al resto de las fuerzas que se oponen tanto al presidente Jair Bolsonaro como al precandidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el actual gobernador paulista, Joao Doria. Alckmin fue candidato presidencial del PSDB en 2006 y fue derrotado por Lula da Silva en primera vuelta, aunque reunió el 41% de los votos, una cantidad para nada despreciable. "Me parece que él ya ha mostrado su oposición no solo a Bolsonaro, sino también al 'dorismo' aquí en Sao Paulo", señaló el ex mandatario, para quien el actual PSDB "no representa ya el proyecto socialdemócrata de sus antiguos líderes", como lo fueron los también ex gobernadores paulistas Mario Covas y José Serra. Espera el consenso del PT Al respecto, Lula indicó que "es necesario tener tranquilidad", sobre los pasos a dar, porque "el tiempo se acerca". "Todo el mundo sabe lo que quiero para este país, por eso digo que yo no renuncio a que la prioridad sea el pueblo brasileño, el pueblo trabajador. Esas personas deben ser nuestra prioridad", enfatizó Lula. "No puedo querer ser presidente para solucionar problemas del sistema financiero, o de los empresarios, de los que se enriquecieron en la pandemia", explicó. "Cuando sea el momento, estaré encantado de organizar otra conferencia de prensa. Si es Alckmin, que así sea, como lo fue José Alencar", dijo en referencia al que fue su primer vicepresidente. En el último mes se especuló con la posibilidad de Alckmin se uniera a una hipotética candidatura del ex presidente Lula, quien determinó que marzo sería la fecha para dar una respuesta sobre sus aspiraciones a la presidencia de Brasil. No obstante, esta posible alianza está todavía lejos de lograr el consenso deseado entre varios sectores del PT y la izquierda brasileña, la cual se divide entre quienes apuestan por una pureza ideológica más marcada y por aquellos que no ven como malos ojos una coalición lo más amplia posible, incluyendo partidos de centro derecha, para derrotar a Bolsonaro. Lula también hizo un guiño a las Fuerzas Armadas al indicar que "no es posible marcar a las Fuerzas Armadas por la gente que hoy está en el gobierno", en alusión a la alianza militar con el presidente Bolsonaro. Según Lula, no hay problema en las Fuerzas Armadas, sino "falta de orientación". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: