Zverev: "Quizás haya más jugadores con Covid, pero no se les hace el examen"

Tras la novela que tuvo como protagonista a Novak Djokovic, al que se le revocó el visado, el alemán número 3 del mundo sorprendió con su mirada sobre los controles en el Abierto de Australia.

El tenista alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking mundial y uno de los candidatos a ganar el Australian Open, dijo este miércoles que "quizás haya más jugadores que tienen Covid, pero no se les hace el examen". Eso lo manifestó en virtud de que el francés Ugo Humbert señaló a primera hora que había dado positivo por coronavirus un día después de su derrota en la primera ronda ante su compatriota Richard Gasquet, lo que lo obligó a aislarse durante una semana en Melbourne.

Los jugadores deben estar totalmente vacunados para competir en el primer Grand Slam del año, una norma que obligó al gobierno a deportar el fin de semana pasado al número 1 del mundo, Novak Djokovic, por no estar inoculado. "Se nos permite salir a comer fuera, se nos permite hacer lo que queramos, así que creo que es natural que más gente se contagie", amplió Zverev a los periodistas luego de despachar al australiano John Millman en sets corridos y avanzar a la tercera ronda del torneo.

"Creo que bastantes jugadores lo tenían cuando llegaron al país. Creo que bastantes jugadores lo tienen ahora. No nos hacemos exámenes, así que creo que si nos sometiéramos a las pruebas (con más frecuencia) habría probablemente más positivos que ahora, en cierto modo", profundizó el jugador alemán en el tema.

La agencia Reuters se puso en contacto con Tennis Australia para solicitar comentarios al respecto. La cadena australiana ABC News informó que los jugadores deben realizarse por sí mismos pruebas rápidas de antígenos a diario, mientras que las pruebas supervisadas se realizan el día que llegan y entre los días cinco y siete de su estancia.

Bernard Tomic había criticado los protocolos de exámenes durante la etapa de clasificación la semana pasada: "No puedo creer que nadie se someta a las pruebas. Permiten que los jugadores entren en la cancha con pruebas rápidas en su habitación. No hay pruebas PCR oficiales". El australiano dio positivo dos días después, tras perder en la qualy y anunciarle a la jueza de silla de ese partido que sufría de varios síntomas vinculados con el coronavirus.

Zverev aseguró que está tomando todas las precauciones y que permaneció en su propia burbuja para evitar el contagio. "Estoy aquí para jugar el torneo y entiendo que hay muchos casos en Melbourne, hay muchos casos en Australia, por todas partes. Así que no hago mucho fuera, no he ido a ningún restaurante, no he salido", añadió el campeón olímpico de 24 años, que busca su primer título de Grand Slam luego de caer en la final del US Open 2020 y que hace un par de meses conquistó el Masters de fin de año en Turín.

"No estuve en ningún sitio más que en la habitación del hotel y en las canchas, así que estoy haciendo una especie de burbuja personal, simplemente porque no quiero correr ningún riesgo y quiero darme la mejor oportunidad posible para hacerlo bien aquí", remarcó Zverev, que en la próxima ronda jugará con el moldavo Radu Albot, procedente de la clasificación.