https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.01.2022 - Última actualización - 7:49

7:47

El conjunto “colchonero” del entrenador argentino cayó ante la Real Sociedad por los octavos de final de la copa doméstica y la suma de resultados negativos durante la temporada ponen en la cuerda floja al “Cholo”.

Copa del Rey En España se habla de "fin de ciclo" para Simeone tras una nueva eliminación del Atlético de Madrid El conjunto “colchonero” del entrenador argentino cayó ante la Real Sociedad por los octavos de final de la copa doméstica y la suma de resultados negativos durante la temporada ponen en la cuerda floja al “Cholo”. El conjunto “colchonero” del entrenador argentino cayó ante la Real Sociedad por los octavos de final de la copa doméstica y la suma de resultados negativos durante la temporada ponen en la cuerda floja al “Cholo”.

Este miércoles, el Atlético de Madrid fue eliminado de la Copa del Rey ante un sólido Real Sociedad que lo superó por 2 a 0 en el Reale Arena de San Sebastián. Dicho resultado, sembró los rumores de una posible salida de Diego Simeone.

El equipo dirigido por Imanol Alguacil accedió merecidamente a los cuartos de final gracias a las anotaciones del belga Januzaj y el noruego Sorloth.

A pesar de los intentos de Simeone por remontar el resultado con el ingreso de varios revulsivos desde el banco, los cambios fueron contraproducentes y perdió aún los hilos del partido, donde la Real pudo haber ampliado la diferencia.

A pesar del amor que se tiene por el “Cholo” en el Aleti y los diez años que lleva al mando del equipo, los resultados negativos de la que puede ser su peor temporada lo ponen en la cuerda floja y se plantean las dudas sobre su continuidad.

Si bien, accedió por la ventana a los octavos de la UEFA Champions League, donde enfrentará al Manchester United, se encuentra a 16 puntos del líder de la liga española, el Real Madrid. Hecho que toma mayor relevancia luego de que el conjunto “colchonero” se reforzara con jugadores de primer nivel durante los últimos mercados de pases.

“El único camino que hay para mejorar es ayudar al futbolista para que tenga confianza y tranquilidad. El partido fue duro, arrancó muy bien la Real, después nosotros tuvimos la ocasión de Carrasco que pudo haber convertido. Ellos hicieron el primer gol y en la reanudación esa jugada (del segundo gol) nos sacó un poco de la inercia que queríamos”, repasó Simeone, tras la derrota.

Ambiente hostil que no ayudó

La llegada estuvo cruzada por violentos incidentes, donde hinchas del equipo vasco atacaron el micro a piedrazos y un periodista llegó a grabar a Simeone, enojado, a los insultos contra los hinchas locales desde adentro del vehículo que los trasladaba.

“Ya lo vieron, todo un camino con los aficionados de la Real, no había protección de golpe. Le dije a Imanol que ellos no tienen nada que ver, pero que le mande saludos a la gente que tenía que preparar nuestra llegada y no la preparó”.