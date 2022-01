Se reportaron nevadas en el desierto del Sahara en Argelia

Las temperaturas en algunas partes del desierto del Sáhara han descendido por debajo de los cero grados, provocando una inusual nevada en el norte de Argelia, informa Daily Mail.

Snow fell in the Saharan town of Ain Sefra in Algeria for only the FIFTH time in 42 years



+ Ice blanketed the dune in the unusual phenomenon in the largest hot desert in the world pic.twitter.com/8lwfJqUUnl