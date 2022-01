San Lorenzo: el municipio trabaja en la reparación de daños y la asistencia a los damnificados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente Leonardo Raimundo expuso un informe sobre los cuantiosos perjuicios ocasionados por la tormenta. Según adelantó, llevará no menos de diez días la normalización total de la ciudad. Casi 500 familias sufrieron daños considerables en sus viviendas.

En un encuentro desarrollado en el SUM del Centro de Atención al Turista, el intendente Leonardo Raimundo expuso un informe sobre los daños que ocasionó el temporal y las acciones que está llevando adelante la Municipalidad de San Lorenzo para normalizar la ciudad.

De la conferencia de prensa también participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Leonardo Seoane; el secretario de Salud y Preservación del Medio Ambiente, Mariano Soria; la presidenta del Concejo Municipal, Luciana Resquín; y el concejal Hernán Ore.

En primer término, el mandatario local calificó la jornada del domingo como “nefasta para la ciudad” y comenzó a detallar las pérdidas materiales causadas por la brutal tormenta. En este sentido, remarcó que casi 500 familias sanlorencinas sufrieron la voladura total o parcial de sus techos y que varias de ellas debieron ser evacuadas en la vecinal de barrio Mitre, a partir del intenso trabajo desplegado desde la Secretaría de Desarrollo Social.

Entre los perjuicios ocasionados por el fenómeno meteorológico también se cuentan la caída de numerosos árboles, ramas de gran tamaño y columnas de alumbrado, destrozos en viviendas, comercios, talleres y estaciones de servicio, y serios daños en el Parador Turístico, el Polideportivo Municipal y el techo de la pileta climatizada del CIC.

“El domingo la ciudad estaba intransitable, sitiada, porque todas las calles estaban obstruidas. Así que en medio de la tormenta, las cuadrillas municipales salieron a liberarlas de troncos, y salvo en algunos casos en los que hay riesgo, hoy la circulación es normal en el 95 por ciento de las arterias de San Lorenzo”.

De todos modos, el intendente pidió paciencia a los vecinos, ya que “la ciudad va a estar sucia con ramas y troncos por al menos 10 días”. “Estamos hablando de miles de toneladas de troncos y material vegetal que hay que llevar a disposición final, procedimiento que también tiene una capacidad de absorción que no podemos colapsar”, explicó.

Asimismo, celebró que no haya habido víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque recomendó tomar las precauciones pertinentes para no exponerse a riesgos innecesarios como caminar por zonas con árboles caídos, no llevar a los niños a plazas con árboles derrumbados y comunicarse con las redes de Prensa San Lorenzo ante la existencia de postes inestables, para que el Estado local dé aviso a la EPE.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo local comunicó que la cocina centralizada reforzará las raciones y que la Secretaría de Salud continuará realizando sin ningún tipo de alteración los testeos de Covid-19, de acuerdo al nuevo protocolo diseñado por la provincia.

Finalmente, Raimundo anticipó que la EPE está abocada a la reposición de las bombas que alimentan a los pozos desde donde se extrae el agua de la ciudad. Hasta que ello suceda, tanto la Municipalidad como Aguas Santafesinas reparten agua potable en los barrios Norte, Mitre, José Hernández, Villa Felisa y 3 de Febrero, donde el servicio se ha visto más afectado.