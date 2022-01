Al menos 29 muertos dejó una estampida durante una celebración religiosa en Liberia

Al menos 29 personas murieron en Monrovia, la capital de Liberia, en una estampida durante una celebración religiosa cristiana, informó la policía este jueves.

"Su muerte está confirmada", dijo el portavoz de la policía Moses Carter a la AFP, refiriéndose al balance de 29 fallecidos y temiendo que la cifra de víctimas aumente ya que hay personas "en estado crítico".

#Liberia🇱🇷:At least 30 people including 11 kids and a pregnant lady were killed after a stampede occurred at a church gathering in #Liberia’s capital #Monrovia, the deputy information minister said.



