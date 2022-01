https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.01.2022 - Última actualización - 11:01

10:57

Fuera de calendario

En Argentina no será obligatoria la vacuna contra el Covid

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "la obligatoriedad de las vacunas" contra el coronavirus "no forma parte de la agenda del Gobierno", y remarcó que el pase sanitario ayuda a que la "población complete el esquema de vacunación".

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

El Litoral en en

Fuera de calendario En Argentina no será obligatoria la vacuna contra el Covid La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "la obligatoriedad de las vacunas" contra el coronavirus "no forma parte de la agenda del Gobierno", y remarcó que el pase sanitario ayuda a que la "población complete el esquema de vacunación". La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "la obligatoriedad de las vacunas" contra el coronavirus "no forma parte de la agenda del Gobierno", y remarcó que el pase sanitario ayuda a que la "población complete el esquema de vacunación".

El Litoral en en

Temas: