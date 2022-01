https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Momento álgido de la tercera ola

Para evitar el colapso de camas en el Cullen, ya derivan pacientes al Cemafe

Entre martes y miércoles se derivaron 10 pacientes no contagiados con coronavirus. Varias personas ingresan a terapia intensiva por patologías de base, pero al ser Covid positivo deben aislarse, lo que resta capacidad general. Por el momento no es necesario rearmar el hospital de campaña.

"Hoy la situación es impredecible y todo es muy dinámico", afirmó Juan Pablo Poletti, director del Cullen. Crédito: Flavio Raina



Por Tomás Rico SEGUIR Tras un fin de semana de intenso flujo de pacientes, entre accidentados, heridos y personas con cuadros graves por patologías de base e infectados con Covid-19, el porcentaje de ocupación en el hospital Cullen rozó la capacidad máxima de atención. Juan Pablo Poletti, director del Cullen, dialogó con El Litoral e hizo alusión a las complicaciones que se presentaron para atender la alta demanda de internaciones y la estrategia que se implementó para que el sistema del nosocomio no colapse. "Desde el punto de vista organizativo tuvimos que tomar determinaciones, a partir de un fin de semana convulsivo en cuanto a la cantidad de ingresos. En el área crítica, solamente el sábado hubo 10 ingresos a la terapia intensiva, y en el área de clínica médica durante todo el fin de semana se registraron 26 ingresos, entre pacientes Covid y no Covid", aseveró el director y agregó que las camas el lunes estaban al límite de completarse. Frente a esta situación, rápidamente se activó el trabajo en red entre los tres hospitales de Tercer Nivel (Iturraspe, Iturraspe Viejo y el propio Cullen), donde también la ocupación estaba cerca del 100 % de ocupación. "Esto llevó a que nos pongamos de acuerdo en el Comité de Crisis del Ministerio de Salud para tomar una medida de contingencia y sumar camas generales en el Cemafe. Se ampliaron camas Covid en el Viejo Iturraspe y camas críticas en el Cullen e Iturraspe, y así poder contener esta gran ola", comentó Poletti. En este sentido, entre martes y miércoles ya se derivaron 10 pacientes no contagiados con coronavirus al Cemafe. Respecto a esta altura del año y la actualidad sanitaria que se presenta, el director del Cullen mencionó que "diciembre y enero son meses en los que aumentan los accidentes, heridos y en general es alta la ocupación, pero que se puede manejar de forma programada, Sabemos que de lunes a viernes por las cirugías programadas el hospital tiene un 90 % de ocupación, y los fines de semana se liberaban. Hoy la situación es impredecible y todo es muy dinámico". Hasta este jueves al mediodía, la ocupación en el hospital Cullen era del 90 % en terapia intensiva y entre un 85 y 88 % en salas generales. "Para el hospital tener 10 o 12 camas libres generales, es un número corto teniendo en cuenta que tenemos de 30 a 35 ingresos diarios", señaló el referente del nosocomio. Patologías de base, más Covid -¿Los ingresos a la terapia intensiva se agravaron por infectados con coronavirus? -Ingresaron pacientes, por ejemplo, con un ACV pero cuando lo hisopábamos tenían Covid positivo, o la familia refería que eran contactos estrechos o habían presentado fiebre. En ese triaje exhaustivo que hacemos observamos desde la semana pasada que hay pacientes que se internan con patologías de base y que a su vez tienen coronavirus. También estamos viendo pacientes internados por Covid, con neumonía bilateral, con afección pulmonar, fiebre alta, dolor de cuerpo y con comorbilidades. -¿Esto obliga a reactivar las salas Covid? -Sí, ya tenemos casi cinco salas para Covid sospechosos o positivos. La nueva dificultad de la tercera ola es que al ser tanta la circulación de pacientes, aparecen patologías de base y al hisoparlo tienen Covid, hay que activar el protocolo y aislarlo. -¿Qué pasa con las cirugías programadas que fueron suspendidas? -Lo que se suspendió es la internación para cirugías programadas, hasta que la situación se normalice. Si tenemos pacientes en el hospital esperando una cirugía programada, justamente esa cirugía se hace para que se desocupe la cama cuanto antes. -¿Se analiza reabrir el hospital de campaña? -Se habló en la reunión de crisis. Se está evitando armar para no tener que volver a cortar la Avenida Freyre, por eso se tomaron estas medidas primarias de abrir camas generales en el Cemafe. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

