Línea directa: "El padecimiento al que nos expone la EPE", "Universidad" y otros mensajes

Jueves 20.01.2022

16:12

El padecimiento al que nos expone la EPE

UN LECTOR

"Los argentinos y los santafesinos estamos acostumbrados al maltrato de las empresas de servicio y del aparato estatal. Pero lo que está pasando en estos momentos con la EPE es un escándalo. Y aparentemente a nadie le interesa ponerle coto a esta situación. Es día 16, son las 21.30, y la energía eléctrica hace 10 minutos que baja y sube la tensión. Peligrosamente, obliga a desconectar todos los aparatos de la vivienda. Uno llama al teléfono de la EPE y han desconectado directamente el teléfono. No atienden. No suena, no existe. Entonces yo me pregunto: ¿qué hacemos con esta violencia institucional que ejercen las empresas de servicio y el Estado contra los ciudadanos? Disculpen que me enardezca, pero uno realmente se siente impotente, y si no existieran espacios como este, que brinda el diario, uno no tendría dónde quejarse. El Estado no existe. Está desapareciendo. En manos de incapaces, de indolentes... ¡¡¿Cómo puede ser que ni siquiera tengan una atención telefónica para informarle al usuario algo, algún desperfecto, o lo que está pasando?!! ¡¡¿Cómo puede ser que el usuario tenga que estar alerta y desenchufando todos los aparatos de la vivienda para evitar que se quemen o arruinen?!! No sé qué más palabras usar, pero me imagino que esta violencia que siento yo la deben sentir cientos de miles de usuarios. Y desde hace 15 días estamos sufriendo esto que relato: cortes de 5 horas, variación de tensión, corte y vuelta en un segundo... Que los respectivos funcionarios y directivos se pongan a trabajar. Muchas gracias".

Universidad

MARIO PILO

"Como vengo declamando, en un ideal ético y político en que se ha vuelto el país: potencia condenada al éxito y de verdad objetiva. En uno de los 10 países más prósperos del mundo, hasta 1930, se han terminado de destruir todas las instituciones, incluso la Universidad Pública argentina, convertida en un feudo sin ideas ni planteos, solo con influencia política. La UBA es peronista, la UNL es macrista. Verdaderas unidades básicas que perdieron su perfil de universalidad, es decir disensos racionales para llegar a consensos nacionales, o ese proyecto de república que nunca tuvimos, salvo que se lo llame así al proyecto de la generación del 80, solo pensado en función del puerto, Buenos Aires, y hasta la General Paz. El resto, salvo la Pampa Húmeda ganadera, sobraba. El actual Universitas, empero, todo disenso no es una rebelión de ideas. Es cuestión partidaria. Los docentes viven en la indecencia de la comodidad y flacidez que les brindan los claustros, incluso con dos años (y vamos por el tercero) de no presencialidad. Y la UNL decidió también ser factor de poder político no académico. El proyecto de Onganía, que vio en la Universidad la única reacción a su proyecto hegemónico, sin plazos, que por eso dividió la Universidad Pública en diversas academias, con poca población estudiantil, estaba con perfecta salud y así, 10 años a acá, aquí estamos".

Maltrato y asesinatos de niños y niñas

MARÍA ELENA

"Estoy cada vez más alarmada cuando veo los noticieros de Bs. As., que comunican noticias aberrantes, basadas en maltrato infantil, de género, femicidios, etc. Hace unos días, vi por TV que una abuela había matado a su nietita de 3 meses porque lloraba. Los vecinos después dijeron que tenía una hermanita de 18 meses, que estaban desnutridas, maltratadas, etc.; que habían acudido a la policía, pero que una vez que las criaturas eran llevadas por los familiares paternos, la 'Justicia' las volvía a regresar con la madre y la abuela. La madre tiene 17 años y se dedica a la prostitución. La bebita de 3 meses fue golpeada, quemada viva y terminó asfixiada por la abuela. ¡¡¿Cómo puede ser que nadie haya impedido esto?!! ¿Cómo puede ser que la Justicia les entregue las criaturas a esas personas alienadas, enfermas mentales, por el simple hecho del lazo sanguíneo? Yo no sé si los jueces están en su sano juicio, o las leyes están patas para arriba, pero cada vez vemos más casos de esta naturaleza. Me sobrepasó la angustia al escuchar el informe. Me costó creerlo, porque ni en la ficción se ven estas aberraciones. Que Dios cuide a todos estos angelitos que están sufriendo maltratos de sus propios padres y familiares. Que de una vez por todas se haga justicia y se los den a familias sustitutas, que los contengan, les den amor y cuidados. Que los lazos sanguíneos queden de lado. No tienen ninguna importancia frente a estos resultados. No se pueden permitir más estas atrocidades".

Llegan cartas

La destacada y constante labor de la santafesina Dra. Raquel Chan

EMIR ÁLVAREZ GARDIOL

Los sucesos y acontecimientos que cada día, y a veces cada tanto, sacuden nuestras neuronas por no haber sido previstos, es el tiempo cuando las campanas que comienzan a llamar nos sorprenden desprevenidos.

Es entonces cuando alcanzamos a comprender que podríamos haber previsto el suceso, porque vivíamos en y con la circunstancia.

La Dra. Raquel Chan, miembro de Número de la Academia de Ciencias Médicas de la Provincia de Santa Fe ha concluido una de sus múltiples investigaciones. Los medios han dado a conocer que entre sus notables trabajos han cobrado enorme significado sus logros al obtener semillas de vegetales, que tienen la virtud de crecer en suelos secos.

Esta virtud convertiría extensiones áridas, hoy ineptas, para una agricultura sustentable, en áreas productivas.

Información capaz de encender luminarias en comunidades limitadas por su patética coyuntura.

Por debajo del umbral de la conciencia, donde la sorpresa resulta denostante, está la conciencia de haber estado junto a una maravillosa mente pródiga en bienes y no haber sabido reverenciarla en su cabal medida.

Súbitamente, la trascendencia de una virtuosa investigación llega al conocimiento de la comunidad y estalla en toda su dimensión el "eureka", aun no pronunciado por la investigadora que, hasta ayer, era una más entre los miembros de Número de la ACMS.

La ciudad de Rosario, la provincia, la República tienen la noticia de que la modestia de la creadora ha mantenido a ras del suelo durante meses, neutralizando en algo la mala fortuna que la pandemia mundial agobia a las naciones.

Brille la estrella nova, que desde su laboratorio en la ciudad de Santa Fe, la Dra. Raquel Chan ha teñido con una luz esperanzada a las carencias alimentarias de la población mundial.