Lo harían en Miami

Aseguran que Stefi Roitman y Ricky Montaner no están casados legalmente

La enorme y lujosa fiesta del cantante y la actriz fue noticia durante varios días, pero un detalle habría revelado que la pareja no estaría casada oficialmente.

Tras la celebración religiosa mixta y la lujosa fiesta el pasado sábado 8 de enero en Exaltación de la Cruz, Stefi Roitman y Ricky Montaner se encuentran disfrutando de su luna de miel en un destino que no quisieron revelar.

Sin embargo, en las últimas horas, un detalle generó dudas sobre si la pareja está casada oficialmente o no. Este pormenor tiene que ver con la libreta del civil, la cual nunca mostraron.

“¿Alguien vio en esta mesa la libreta de casamiento de civil de Stefy Rotiman y de Ricardo Montaner? ¿En algún lado la mostraron? ¿Alguien vio el casamiento por civil? Dicen que se casaron solamente en la ceremonia. No hubo casamiento por civil”, señaló Adrián Pallares en Intrusos.

Ante esta consulta, Rodrigo Lussich opinó que lo más posible era que el hijo de Ricardo Montaner y su novia quisieran realizar unión legal en matrimonio en el exterior, donde residen.

“A mí me da la sensación que se van a casar en Miami. La fiesta les salió más barata acá, pero, a la hora de los papeles, prefieren firmar la libreta en Miami”, explicó Lussich.

Maite Peñoñori agregó antes de que se termine el programa una revelación: “El 27 de diciembre solicitaron en Estados Unidos el formulario para su unión, pero aún no están casados. Tiene un mes para llevar los papeles correspondientes con la firma de un juez y eso todavía no lo hicieron”.

