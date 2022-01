Santa Fe contará con una Escuela de Cine especializada en animación 3D

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.01.2022 - Última actualización - 20:56

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales anunció la apertura de nuevos espacios de formación público y gratuito, donde se dictará una carrera dedicada a la formación en nuevas tecnologías para este pujante sector.

El Instituto Nacional de Cine (Incaa) junto a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) abrirán tres nuevas escuelas de cine públicas y gratuitas en el país. Dos de ellas funcionarán en Mar del Plata, Buenos Aires, y en Comodoro Rivadavia, Chubut. La restante estará ubicada en Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario. Estas nuevas escuelas se suman a las cinco preexistentes de la Enerc, que funcionan en cada una de las regiones cinematográficas en que se divide el país: AMBA, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia.

Mediante un convenio entre el Incaa, el ministerio de Cultura de la provincia y la Municipalidad local, la escuela funcionará en el Galpón 11, ubicado en la llamada Franja del Río, a pocos metros del Monumento a la Bandera. En la sede se dictará la carrera orientada hacia la animación y las tecnologías digitales, que dura tres años. El equipamiento necesario para montar la escuela, el plan de estudios y el plantel docente serán aportados por la Enerc, mientras que los gobiernos provincial y municipal serán los encargados de ceder el espacio físico, brindar insumos y mantener el lugar.

Esta semana, hubo una charla virtual informativa para dar a conocer la propuesta a los interesados, que pudo seguirse en vivo a través de Zoom y que quedó disponible en la página de la Enerc. "Hay mucho esfuerzo puesto para poder llevar adelante esta carrera en las nuevas sedes. Hoy en día no existe ninguna película que no utilice herramientas digitales, pero la industria audiovisual va más rápido que las escuelas de cine. Así que es un gran paso que podamos ampliar la oferta de formación integral en Animación y Nuevas Tecnologías para los realizadores de nuestro país. En el futuro vamos a tener el cine que enseñemos, por eso apostamos que no sólo aprendan a utilizar las herramientas desde lo técnico, sino que sus producciones estén cargadas de contenido", consignó en la apertura Carlos Abbate, rector de la Enerc.

Formación de película

Estas nuevas escuelas de cine dictarán la carrera de Realización Integral con Especialización en Animación 3D y Tecnologías Digitales. La carga horaria, el programa y los alcances de la formación tienen el objetivo de fortalecer y profesionalizar uno de los sectores más dinámicos de la industria audiovisual. El ciclo regular comenzará el 11 de abril con un curso de 20 estudiantes.

"Buscamos formar profesionales que además de saber manejar las herramientas más actuales de la tecnología digital en animación tengan una formación integral que les permita tener capacidad crítica y global en la producción audiovisual general", explicó en la charla Silvina Cornillón, subgerenta de Animación y Nuevas Tecnologías del Incaa.

Silvina Cornillón - Foto: Gentileza

El plan de estudios contempla un total de 3 años, con 41 materias. La modalidad de cursado será presencial, aunque eventualmente puede dictarse de forma virtual a causa de las medidas sanitarias por la pandemia. Además de los módulos teóricos, los estudiantes deberán aprobar un tramo final de prácticas profesionalizantes y un proyecto de tesis en el que deberán valerse de los conocimientos y volcarlo en una producción final.

"Todo lo que tiene que ver con la animación tuvo muchísima expansión en los últimos años, ya no responde solo al formato de películas de Disney sino que abarca infinitas posibilidades dentro de la industria audiovisual, y es necesaria una formación profesional que enseñe ese lenguaje", agregó Cornillón.

El perfil del egresado está dirigido a afrontar la creciente demanda de contenidos audiovisuales animados. Es por eso que los bloques temáticos de la carrera abarcan fundamentos de la animación general y 3D, integración de la animación con imágenes reales, teoría sobre nuevos medios y nuevas narrativas, aproximación a la industria de los videojuegos y hasta técnicas para la presentación de los trabajos.

"Apuntamos a formar animadores con manejo de herramientas y potencial creativo, futuros profesionales con capacidad de reflexión en los procesos que quieran llevar adelante y los pasos que requiera cada etapa. Nos parece importante ocuparnos de todo el recorrido para que, luego, cada uno encuentre el espacio donde se sienta más cómodo en el mundo audiovisual", señaló la subgerenta del Incaa.

Por último, se explicó que, de acuerdo al cupo, luego de las inscripciones se abrirá un período de admisión y quienes pasen esa instancia deberán aplicar a un examen que consta de tres módulos con opciones múltiples y preguntas teóricas abiertas para justificar con ejemplos prácticos.

Inscripciones

La preinscipción a la carrera está abierta y se extiende hasta el 1 de febrero. Para alistarse es preciso ingresar a la página de la Enerc, entrar en la pestaña Admisión, donde a la izquierda de la pantalla aparecerá un botón verde de preinscripción. Para más información es posible comunicarse a [email protected].

Un motor en la cadena de valor

En el marco de la pandemia el sector audiovisual fue uno de los que mejor pudo adaptarse al nuevo contexto de aislamiento por sus modos de producción y, en muchos casos, se transformó en un motor de la cadena de valor de la industria audiovisual.

"Hay fronteras que en la actualidad comienzan a desdibujarse, hay empresas que anteriormente se dedicaban exclusivamente al desarrollo de videojuegos que ahora están teniendo una estrategia agresiva en otras áreas que implican el relato de historias, es un mundo infinito que se empieza a ampliar y, en ese sentido, los vasos comunicantes con el audiovisual en general son cada vez mayores, en una apuesta de formación que implica empleo joven altamente calificado y con potencial de exportación", explicó Cornillón en una entrevista concedida a la agencia de noticias Télam.

La funcionaria explicó que en la actualidad los estudios del mercado audiovisual atraviesan cada vez más procesos asociativos, tercerizando procesos y brindando nuevas oportunidades laborales. "Estamos en un momento de infinidad de plataformas y de gran cantidad de contenidos. Específicamente en animación hay necesidades de historias nuevas, con otros colores, con otras improntas, ya que a nivel global hay un interés por historias distintas, estas son ventanas de oportunidades", destacó.

Al analizar la situación de la Argentina, Cornillón argumentó: "La situación actual es que hoy la Argentina tiene artistas de prestigio internacional y también un nivel de producciones con un paso sostenido de ascenso, hay un impulso que promete en el sentido de que no es espuma que sube y va a bajar sino que hay muchos productores que están trabajando, recorriendo mercados, que empezaron con proyectos muy chiquitos y que están sosteniendo un crecimiento con trabajo donde empiezan a ver algunas puntas de alianzas con productoras internacionales, aun cuando no somos un país de grandes estudios ni de grandes proyectos".